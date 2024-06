Ce samedi 1er juin 2024, à l'appel du collectif Réunion Palestine, un demi-millier de personnes se sont rassemblées dans les rues de Saint-Pierre pour défendre deux combats. Une marche est organisée : un appel national pour la paix en Palestine et une manifestation pour la liberté du peuple Kanak en Nouvelle-Calédonie.

Annaëlle Dorressamy / Olivier Murat / Jacques Payet •

"Les Palestiniens ont choisi de mourir debout, plutôt que de vivre à genoux. Quel bel exemple de courage, d'honneur et de fidélité", clament les manifestants ce samedi 1er juin après-midi, dans les rues de Saint-Pierre.

Alors qu'un nouvel accord de trêve a été proposé par Israël, environ 500 personnes se sont rassemblées pour une marche pour la paix à Gaza. Ils lancent également un appel à la liberté pour le peuple Kanak en Nouvelle-Calédonie.

Une marche pour la paix et la liberté

Les manifestants se sont élancés des Jardins de la Plage à Saint-Pierre, pour ensuite déambuler dans les rues de Saint-Pierre. "Libérez Gaza, arrêtez les criminels, free Palestine !", s'exclament les membres du collectif Réunion Palestine lors de la marche.

"C'est une cause qu'on estime juste et essentielle. Aujourd'hui, une population est exterminée. Il faut qu'on soit tous unis pour dire non à ce qui se passe à Gaza. Il faut qu'on interpelle Emmanuel Macron pour que la France et les autres pays européens reconnaissent l'Etat de Palestine. On demande un cessez-le-feu immédiat", s'alarme Julie, une militante qui tient fermement une banderole en tête de cortège.

"Stop génocide à Gaza"

"Stop au Génocide des Palestiniens", "Un peuple enragé", "Stop génocide à Gaza", "Pas de paix sans justice", "mi vé in monde décolonizé", peut-on lire sur les pancartes.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Saint-Pierre : une marche pour la paix et la liberté réunit un demi-millier de personnes

Saint-Pierre : de Gaza à Nouméa, une marche pour la paix et la liberté réunit un demi-millier de personnes • ©Réunion La 1ère

Saint-Pierre : de Gaza à Nouméa, une marche pour la paix et la liberté réunit un demi-millier de personnes • ©Olivier Murat

Manifestation ce dimanche 2 juin au Barachois

Ce dimanche 2 juin 2024, le Collectif Ron point 2.0 Outre-mer et l'association Mouvamn lantant koudmin se mobiliseront sur le Barachois, de 16 heures à 18 heures.