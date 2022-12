Saint-Pierre : manifestation contre la multiplication des fast-foods à La Réunion

Ce samedi 3 décembre, 20 militants de l’Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire, APRES, et d’Attac ont organisé une action devant un restaurant de fast-food sur le front de mer de Saint-Pierre. Une action coup de poing pour dénoncer l’implantation et la multiplication des fast-foods dans l’île.

“Chez moi le burger n'est pas roi”, “ Plus de caris dan' mon péi", “mort des produits péï”: plusieurs banderoles et pancartes étaient dressées ce samedi 3 décembre, en face d’un fast-food de Saint-Pierre. L’opération était organisée par l’Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire, APRES, et Attac. Une action coup de poing pour dénoncer "l’implantation et la prolifération des fast-foods à La Réunion" explique Alexis Chaussalet, porte-parole de l’APRES. L’interview d’Alexis Chaussalet sur Réunion La 1ère : Itw porte-parole manifestation contre les fast-foods à Saint-Pierre Une action contre la malbouffe "A La Réunion, nous connaissons des tristes records en matière de diabète, d’hypertension et d’obésité. Les fast-foods sont en grande partie responsables de cette situation. Il y a urgence à réguler et limiter l’implantation de ces enseignes" commente Alexis Chaussalet, porte-parole de l’APRES. Si les militants ne souhaitent pas “culpabiliser les consommateurs car chacun est libre de faire ce qu’il veut", ces derniers interpellent les "pouvoirs publics qui portent une responsabilité énorme dans la prolifération de ce genre d’enseignes qui servent de la malbouffe et qui sont responsables de la destruction de nos petits commerces, à la disparition progressive des restaurants traditionnels réunionnais". Il faut défendre un autre modèle alimentaire à La Réunion. Alexis Chaussalet, porte-parole de l’APRES Les militants pointent également du doigt le nombre important de restaurants rapides à Saint-Pierre, "pris d’assaut" par ces enseignes. Selon eux, le cirque de Cilaos "risque de voir prochainement un [fast-food] s'ouvrir en son sein. Les maires de ces villes ont une responsabilité en laissant ce genre d'enseignes se déployer dans leurs communes" concluent-ils.

