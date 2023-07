14 juillet : un peloton du 2ème RPIMA de Saint-Pierre choisi pour représenter les outre-mers sur les Champs-Elysées

Le 14 juillet prochain, ces 46 personnels du 2ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine (RPIMA) seront sur les Champs-Elysées pour le traditionnel défilé de la fête nationale. Cela faisait 12 ans que les parachutistes de Saint-Pierre n'avaient pas eu cet honneur.

Tous écoutent avec attention les derniers conseils qui feront que leur pas sera le plus précis possible dans quelques jours, sur une des avenues les plus célèbres du pays. Ces 46 militaires du 2ème RPIMA (Régiment de parachutistes d'infanterie de la Marine) de Saint-Pierre auront en effet l'honneur, le 14 juillet 2023, de défiler sur les Champs-Elysées pour le traditionnel et prestigieux défilé de la fête nationale.

Un grand retour

Le régiment a en effet été choisi cette année pour représenter les outre-mers lors du défilé. C'est d'autant plus un honneur que les parachutistes du 2ème RPIMA n'avaient plus été présents sur les Champs-Elysées depuis 2011.

Départ ce 4 juillet

Ces 46 militaires, tous volontaires, sont issus des 1ère compagnie, 2ème compagnie de réserve, compagnie de commandement et de logistique et compagnie de maintenance. Plusieurs jours avant la Fête nationale, ils s'envolent ce mardi soir vers l'Hexagone pour d'ultimes répétitions à Satory, puis sur les Champs avec l'ensemble des défilants.

Une préparation minutieuse

Mais cela fait déjà bien longtemps que tous se préparent, depuis Saint-Pierre, à ce défilé de troupes à pied. Et tout doit être réglé au détail près. "La main gauche, le bras bien verrouillé, le pouce joint à la main, et la main droite qui tient le HK, on fait en sorte d'être dynamique ! On bombe un peu le torse, on lève un peu la tête", leur commande le capitaine lors des dernières répétitions saint-pierroises.

Des Réunionnais honorés

Parmi ces fiers militaires, on retrouve par exemple le caporal-chef Johan, muté à La Réunion depuis deux ans, qui dirige aujourd'hui le camp Paoli à la Plaine-des-Cafres. "C'est un honneur, d'autant que je suis Réunionnais et je suis muté chez moi. Ce n'est pas donné à tout le monde de défiler un 14 juillet, il y a toujours un peu de pression, il ne faut pas se louper, mais je suis serein", dit le Dionysien.

"Une consécration"

A ses côtés, le caporal-chef Jérémy, employé au bureau d'intendance et de logistique, voit cette opportunité comme "le top, une consécration". Lui a quitté La Réunion à 13 ans, et est content d'être de retour sur son île et de la représenter lors du 14 juillet. "Tout militaire i rêve de faire ça !", sourit-il.

L'adjudant Mathieu a lui aussi commencé au 2ème RPIMA.

"Je voulais m'engager dans l'armée de terre en priorité et j'ai eu la chance de rester ici à La Réunion et de commencer en tant que parachutiste. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Ca m'a plu dès le premier saut. 17 ans après, me revoilà au 2ème RPIMA, je ne sais pas si c'est de la chance ou du karma mais je suis fier" Adjudant Mathieu

Aujourd'hui, le Petit-îlois, est conseiller technique sur la discipline et les travaux près du chef de corps.

Le colonel Striffling à la tête du détachement

A la tête du détachement, on retrouvera le colonel Fabien Striffling, chef de corps du 2ème RPIMA. Suivront la garde au drapeau, un commandant d'unité, un rang de deux chefs de section, et le carré de 36 sous-officiers et militaires du rang.

Mais peu importe leur grade, il ne fait aucun doute que tous auront la même fierté et la même émotion à parader devant le chef de l'Etat et les autres officiels, dans un peu moins de dix jours sur les pavés parisiens.