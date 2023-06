800 personnes marchent à Saint-Pierre pour clore le mois des visibilités LGBTQIA+

"Nous exis", "Fier sak mi lé", "Gueens, fières et solidaires." Voilà ce que lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers ou encore asexuels, ont inscrit sur leurs pancartes.

Depuis 13h ce samedi 24 juin, près d'un millier de personnes défile à Saint-Pierre. Cette première marche dans la capitale du Sud est organisée par les associations Requeer et Orizon. Elle met un terme au mois des visibilités LGBTQIA+.

Le mois des visibilités a commencé le 17 mai dernier. C'est la deuxième année successive que les associations Requeer et Orizon de La Réunion l'organisent.

Cette année, ils ont choisi pour slogan, "Kwir, iyère, zordi é domin". Une façon de dire qu'il y a encore beaucoup de combats à mener pour la communauté.

Pour Terry Grimoire, un des organisateurs de la marche, il y a notamment celui contre les discriminations sexistes. Il est venu défiler tétons nus.

Terry Grimoire rappelle que l’année 2023 avait mal commencé, "avec l’incendie et les injures homophobes inscrites sur notre centre LGBT". D’autant que le caractère homophobe de l’acte avait été reconnu par la justice.

Lilou, vice-présidente de l'association Orizon, estime que la communauté a besoin de ce mois en leur honneur, pour se sentir à leur place et en sécurité.

Ici on défend le droit d'être visibles, de pouvoir être dans la rue et exister comme tout le monde. On a plus de visibilité mais de ce fait il y a aussi plus de violences. On avance sur certaines choses mais on recule sur d'autres.