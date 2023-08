A Pierrefonds, la zone de poser du Paraclub de Bourbon définitivement supprimée, une solution à l'étude au 2ème RPIMA

Bientôt la fin du Paraclub de Bourbon ? Le 13 juin dernier, la Direction des services de l'Aviation civile (DSAC) a décidé de supprimer définitivement - à compter du 30 novembre 2023 - la zone de sauts 9749 de Pierrefonds, sur laquelle les parachutistes achevaient leur vol depuis 47 ans que l'association existe.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

Fermeture de la piste d'atterrissage à Pierrefonds

Mais la problématique n'est pas nouvelle : l'an dernier, la Direction des services de l'Aviation civile avait enjoint le club de parachutisme historique de Pierrefonds à une "ségrégation du trafic" pour éviter le risque de collision entre des parachutistes et des aéronefs.

Le Paraclub affirme avoir soumis plusieurs solutions à la DSAC, dont la mise en place de créneaux dédiés aux parachustistes débutants, l'agrandissement de l'aire d'atterrissage des parachutes, la réévaluation des procédures... Toutes refusées. D'où la suppression définitive annoncée pour novembre prochain.

Philippe Balliste, du collectif de défense des usagers de l'aérodrome de Pierrefonds, mais aussi président du syndicat aéronautique de Pierrefonds, a du mal à comprendre la position de l'Aviation civile, d'autant qu'aucun accident n'aurait eu lieu pendant les 47 ans d'activité de l'association.

"Le paraclub, le gestionnaire d'aérodrome, les représentants des usagers, nous sommes dans l'incompréhension et ne savons pas ce que nous avons fait de mal ni ce qu'on aurait dû faire et qu'on a pas fait. (...) On attend de la DSAC qu'elle sache revenir sur ses décisions pour construire avec nous et pas condamner sans nous"