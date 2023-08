La Ravine-des-Cabris : des trottoirs sécurisés pour les piétons du chemin Adrien Recherchant

Les travaux ne sont pas encore achevés, mais déjà les piétons du chemin Adrien Recherchant, à La Ravine-des-Cabris, peuvent emprunter les nouveaux trottoirs aux abords de la chaussée fréquentée. Une sécurisation qu’apprécient les riverains, parents et commerçants du secteur.

Les piétons du chemin Adrien Recherchant à La Ravine-des-Cabris peuvent désormais se déplacer en toute sécurité. Depuis la rentrée, des trottoirs ont en effet été créés aux abords de la route.

La voie est fréquentée, " il y a beaucoup de voiture qui circulent et en plus rapidement ", explique une passante satisfaite de ce nouvel aménagement.

Plus de sécurité pour les écoliers

Il faut dire que l'école maternelle Simone de Beauvoir et les écoles élémentaires Pablo Picasso et Jean-Paul Sartre se trouvent sur le chemin. La présence de trottoirs est donc rassurante pour l’ensemble des piétons, et particulièrement pour les parents.

" Avant, on n’était pas très à l’aise avec le fait de les laisser partir à l’école seuls, mais maintenant elle va bientôt pouvoir aller à l’école sans moi ", apprécie une maman. La satisfaction est aussi présente du côté des commerçants.

Des travaux jusqu’en octobre

Les travaux ont débuté au mois de juillet et devraient s’achever en octobre, mais déjà les portions de trottoirs sont accessibles aux piétons. Ils s’étendent sur près de 800 mètres et ont été financés à hauteur de près de 500 000 euros par le Département et la commune.