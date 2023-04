Le multiplexe Ciné Grand Sud a ouvert ses portes ce vendredi 14 avril à Pierrefonds

Le nouveau multiplexe Ciné Grand Sud a ouvert ses portes, ce vendredi 14 avril, à Pierrefonds. Il est doté de dix salles obscures, dont deux avec du son Dolby Atmos et peut accueillir 2000 cinéphiles. Une ouverture attendue par les sudistes.

Hermione Razafinarivo / Loïs Mussard •

Après des années d’attente, le Ciné Grand Sud a enfin ouvert ses portes ce vendredi 14 avril à Pierrefonds. Doté de 10 salles "dernier cri", de 2000 places assises, de 900 places de parkings, le multiplexe était très attendu par les sudistes.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

Le nouveau multiplexe Ciné Grand Sud à Saint-Pierre a ouvert ses portes ce vendredi matin

Proximité

Ecrans géants de 200 m², son "dernier cri", mais l’argument qui fait l’unanimité chez les spectateurs est la proximité. "On ira plus souvent au cinéma dans le Sud, on fera plus de sorties avec les enfants, il y a moins de route à faire par rapport au ciné Cambaie dans l’Ouest", affirme une mère de famille. "Ça évite d’aller dans le Nord-Est, on peut faire une sortie de trois heures au lieu de se prendre la journée pour voir un film, ça va être bien", poursuit son compagnon.

Fabrice est venu spécialement de la Petite-Île pour se faire une idée des lieux avant le grand rush de ce week-end : "Je le trouve déjà magnifique comparé à certains, on verra par la suite !", s’exclame Fabrice. Yannick lui, est venu acheter des places pour la soirée. Habitant la Ravine des Cabris, avoir un cinéma dans le Sud est pratique pour lui. "La proximité du cinéma nous permet de faire moins de kilomètres, d’avoir accès aux séances tardives plus près de chez nous", dit-il.

Le multiplexe Ciné Grand Sud a ouvert ses portes à Pierrefonds • ©Loïs Mussard

Un projet de longue date

Ce vendredi, à l’ouverture du multiplexe, Yves Ethève, le propriétaire est ravi. L’attente a été longue, plus de 16 ans. Il a fallu 5 projets différents, des ajustements de foncier et d'autres adaptations pour que les travaux démarrent en 2021.

Ce qui plaît le plus à Yves Ethève dans le multiplexe est le son. "On a aujourd’hui la plus grande salle de France en son Dolby Atmos, c’est le technicien-ingénieur de Dolby Atmos qui le déclare, raconte-t-il. Nous avons du très bon son dans toutes les salles, du 7.1", poursuit Yves Ethève.

Les cinéphiles sudistes seront à la fête ce week-end où plusieurs milliers de spectateurs sont attendus, pour un voyage plein les yeux et les oreilles.