Le temple Narassingua Péroumal sera-t-il "le Monument préféré des Français" ?

Le temple Narassingua Péroumal participe à l'émission "Le Monument préféré des Français" le 18 septembre. Il fait partie de l’un des 14 édifices sélectionnés pour le concours diffusé sur France 3. Le temple de la Ravine Blanche à Saint-Pierre a été fondé il y a 160 ans.

CL / Loïs Mussard •