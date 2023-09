Meurtre de Shana : les deux jeunes ayant avoué le crime en cours de déferrement au parquet de Saint-Pierre

Les deux adolescents de 14 et 16 ans ayant avoué être les auteurs du crime de Shana sont en cours de déferrement au parquet de Saint-Pierre, ce vendredi 22 septembre. Ils ont reconnu avoir attiré la jeune fille dans un guet-apens avant de la frapper à mort.

Ce crime plonge La Réunion dans l’effroi et l’incompréhension. Les deux adolescents ayant avoué être les auteurs du crime de Shana sont en cours de déferrement au parquet de Saint-Pierre, ce vendredi 22 septembre. L'audition de la jeune fille de 14 ans a commencé cet après-midi, celle du jeune homme de 16 ans devrait suivre.

Vers une mise en examen pour assassinat ?

Ces deux mineurs ont reconnu avoir attiré Shana, 16 ans, dans un guet-apens avant de la frapper à mort. Il semblerait que leur crime était prémédité. Les deux adolescents risquent une mise en examen pour assassinat.

Un crime sordide

Shana, originaire du quartier du Bas de la Rivière à Saint-Denis, était portée disparue depuis samedi dernier. Mercredi soir, son corps a été retrouvé dans l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds, où un des auteurs présumés de ce crime sordide a conduit les enquêteurs.

Les deux adolescents auraient tendu un piège à la victime en l'invitant à se rendre sur le site de l'ancienne sucrière de Pierrefonds. Ils l’auraient ensuite froidement tuée à coups de galet.

Un scénario cruel pour "voir ce que ça fait de tuer"

Pour le moment, selon nos informations, les deux jeunes n’expliquent pas leur scénario cruel. "Voir ce que ça fait de tuer", serait leur explication.

Ils seraient entrés en contact avec Shana via les réseaux sociaux. Après plus d’une semaine de discussions virtuelles, ils l’auraient attiré dans le sud de l’île samedi dernier. Shana prévient son père qu’elle va dormir chez une copine et se rend à Saint-Louis à bus, avant de ne plus donner de nouvelle. Elle serait ensuite tombée dans le guet-apens tendu par les deux adolescents.

Encore des questions sans réponse

Les enquêteurs seraient remontés jusqu’aux deux jeunes en saisissant la tablette numérique de Shana.

Comment les deux suspects de 14 et 16 ans en sont arrivés à frapper mortellement une adolescente de leur âge ? Pourquoi un tel déchainement de violence ?

De nombreuses questions restent encore sans réponse. Des expertises psychiatriques pourront peut-être permettre d’en apprendre davantage sur ces deux adolescents.