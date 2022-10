Police : une section d'intervention installée à Saint-Pierre

Composée de 19 agents, une nouvelle compagnie départementale d'intervention a été inaugurée vendredi au commissariat de police de Saint-Pierre. Entrée en service le 1er septembre dernier, cette section est spécialisée dans le maintien de l'ordre public.

Sa création était réclamée de longue date par les syndicats de police. Depuis le 1er septembre dernier, le commissariat de police de Saint-Pierre accueille une toute nouvelle compagnie départementale d'intervention.

Cette section composée de 19 policiers a été présentée hier, vendredi, en présence des représentants des forces de l'ordre et de la justice. A quoi est destinée cette section d'intervention ? "Ce sont des spécialistes de l'ordre public", répond le commissaire Laurent Fraysse, le directeur territorial de la police nationale.

Maintien de l'ordre et police secours

"Donc en premier lieu, il s'agit pour eux de gérer les manifestations, soit dans le sud, soit en renfort sur Saint-Denis si la situation est calme ici. Mais au quotidien, c'est avant tout de porter assistance aux équipes de police secours et de répondre aux appels pour qu'on soit vraiment le plus réactif possible", poursuit le patron des policiers à La Réunion.

Exposée à des faits de délinquance plus ou moins réguliers sur son front de mer, la ville de Saint-Pierre a longtemps été considérée comme un point noir mais le commissaire Fraysse a assuré au cours de la cérémonie d'inauguration que la commune était loin d'être la plus mal lotie.

©Laurent Josse

Cinq OPJ spécialisés dans la lutte contre les violences

"On ne peut pas parler de sous-effectif, défend-il. En journée vous pouvez avoir jusqu'à sept équipages police qui occupent la voie publique. C'est vraiment conséquent si on le rapporte à la dimension de la ville. En plus on travaille de manière constructive avec les équipes de la police municipale et je pense que ça permet d'être visible et de rassurer la population".

Fort de quelques 220 personnels au total, le commissariat saint-pierrois se voit également doté de 5 nouveaux officiers de police judiciaire. Des policiers "orientés majoritairement sur les atteintes aux personnes, et donc des violences conjugales", l'une des priorités affichées des forces de l'ordre.

"Ces affections à Saint-Pierre sont le fruit d'un effort conséquent du ministère de l'Intérieur puisqu'au 1er septembre, j'ai eu la chance d'accueillir au sein de la direction territoriale pas moins de 72 personnels", a encore souligné le commissaire Fraysse.