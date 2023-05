Pour la première fois depuis dix ans, le RPIMA rouvre ses portes au public ce week-end

Ces 3 et 4 juin, les parachutistes d'infanterie de la Marine vous invitent à découvrir leur caserne à Pierrefonds. Les dernières portes ouvertes du 2ème RPIMA remontent à 2013.

JCTS / LD •

Ces samedi et dimanche 3 et 4 juin, le 2ème RPIMA (Régiment de parachutistes d’infanterie de la Marine) organise ses portes ouvertes. Pendant deux jours, des animations, des démonstrations, et des attractions sont prévues lors de cet événement que les militaires espèrent être “une véritable fête populaire”.

Le 2ème RPIMA fête ses 50 ans

Ces journées portes ouvertes sont doublement importantes : non seulement elles célèbrent les 50 ans de présence du 2ème RPIMA à La Réunion, mais aussi, c’est la première fois depuis dix ans que le public pénètre à nouveau dans les murs de la caserne de Pierrefonds.

Des visites à nouveau autorisées depuis 2022

Le colonel Fabien Striffling, chef de corps du 2ème RPIMA, explique pourquoi.

“Les raisons sont simples : il y a eu les attentats en 2015, et les Journées portes ouvertes prévues cette année-là n’ont pas eu lieu. Depuis, elles ont été interdites pour des raisons de sécurité. En 2022, les armées ont décidé de ré-ouvrir les portes, ça nous permet de montrer quelles sont les missions du régiment, avec quels équipements nous travaillons, dans quelles conditions nous vivons, et montrer les différences avec le Régiment du service militaire adapté, qui n’a pas du tout les mêmes missions que nous, mais avec lequel nous collaborons très régulièrement” Colonel Fabien Striffling, chef de corps du 2ème RPIMA

Tombola et compétition de crossfit

Au programme, une grande tombola qui fera gagner à des heureux participants une voiture, deux billets d’avion aller-retour Réunion-Maurice, un scooter... Une grande partie des recettes sera reversée aux associations d’entraide aux blessés de l’armée.

D’ailleurs, le week-end portes ouvertes sera l’occasion de l’opération annuelle “Avec nos blessés”, pour récolter des fonds bénéficiant aux soldats blessés en opération. C’est à ces fins caritatives que le “Mémorial Throwdown” fera s’affronter non moins de 144 athlètes, lors d’une compétition de crossfit. Un sport initialement issu de l’univers militaire, puisqu’il faisait office d’entraînement croisé des unités d’intervention américaines.

Animations et démonstrations

Côté animations, le public pourra découvrir les stands des unités spéciales de l’armée, des groupes commando parachutistes aux groupes d’assaut par mer en passant par les sections d’éclairage et de reconnaissance... D’ailleurs, petits et grands pourront s’essayer aux parcours commandos, aux parcours en véhicules militaires, parcours en vision nocturne... Sans oublier le côté fête populaire avec les traditionnels chamboule-tout, pêche au canard...

Tout le long du week-end, les visiteurs assisteront également à des démonstrations de parachutisme, d’aérocordage, des combats d’infanterie...

Le seul régiment parachutiste ultramarin projetable immédiatement

Le 2ème RPIMA de Pierrefonds est, pour mémoire, le seul régiment parachutiste d’outre-mer projetable immédiatement dans la zone sud océan Indien, et constitue la composante “Terre” des FAZSOI à La Réunion.

Un peu d’histoire

A l’origine, le 2ème régiment parachutiste d’infanterie de Marine est issu du 5ème bataillon de parachutistes d’infanterie coloniale, créé à Tarbes le 1er février 1947. En son sein, les premiers “paras coloniaux”, des vétérans des “special air service” de la Seconde Guerre mondiale, et des éléments du groupement Ponchardier formés pour l’Indochine. Ce bataillon était ainsi spécialisé dans les opérations aéroportées délicates, de l’Extrême-Orient à l’Afrique du Nord, puis aux Comores ou au Rwanda.

Dissout en 1962, il est recréé à Madagascar en 1965, puis transféré à La Réunion en août 1973.

Infos pratiques

Pour accéder aux portes ouvertes à la caserne du 2ème RPIMA à Pierrefonds ce week-end, des navettes Alterneo gratuites seront mises à disposition entre le Ciné Grand Sud et le régiment. Des parkings gratuits sont prévus dans la ZAC Pierrefonds et sur la voie de bus le long de l’enceinte militaire ouest, mais le stationnement est interdit sur l’ancienne RN1 et la route de l’aéroport.