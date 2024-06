La communauté malgache de La Réunion célèbre la fête nationale de l'indépendance du 26 juin 1960. Tout au long, les jardins de la plage de Saint-Pierre vibrent au rythme de la Grande Île. Ils accueillent divers stands dans un village dédié. Les "Arendrina", des lampions fabriqués en papier sont mis à l'honneur ainsi que les traditions culinaires, les groupes de musiques et les danses traditionnelles.

Annaëlle Dorressamy / Cynthia Véron •

Les jardins de la plage de Saint-Pierre sont animés en ce week-end où la fête de la musique bat son plein dans l'île. La communauté malgache de La Réunion célèbre la fête nationale de l'indépendance du 26 juin 1960.

Au programme, village artisanal, animations, groupes de musiques, stands culinaires et danses traditionnelles.

Saint-Pierre vibre au rythme de la Grande Île

"Quand j'étais petite, avec mes parents, on faisait la fête", se souvient Anita. Pour elle, la fête nationale de l'indépendance est avant tout une tradition. Originaire du centre de Madagascar, la jeune femme aime partager sa culture avec les Réunionnais.

"On expose des objets en bois sculptés, des vanneries et des broderies. Et puis surtout, on mange de bonnes choses", sourit-elle.

Saint-Pierre : célébration de la fête nationale malgache jusqu'à ce samedi soir • ©Cynthia Véron

L'artisanal malgache à l'honneur

Pour la fête nationale malgache, le vert et le blanc, couleurs du drapeau malgache, sont à l’honneur.

Les "Arendrina", des lampions fabriqués en papier illuminent le front de mer de Saint-Pierre. Il s'agit de lanternes lumineuses. "Ce qui est le plus important, c'est le lampion. Il représente le feu, la chaleur et la vie. Il y a toute une procession", affirme Mia, une mère de famille.

C'est une fête pour toute la Grande Île. Il y a un rituel que l'on appelait autrefois le "bain royal". C'est la fête relative à la purification. Elle s'effectuait à l'époque par l'eau, le feu et le sacrifice. De nos jours, il ne reste que le feu par le lampion. En fait, on met une petite bougie à l'intérieur du lampion et il s'éclaire comme une lanterne. Rooly Randrianasolo le président de l'association NAMA (Natifs et Amis de Madagascar)

Un moment de partage

Mia ne manquerait pour rien au monde les festivités de la fête de l'indépendance. Un moment de partage pour cette mère de famille et ses enfants. "Comme mes enfants grandissent à La Réunion, on essaie de garder nos coutumes. On ne veut pas perdre tout ça", explique-t-elle.

Saint-Pierre : célébration de la fête nationale malgache jusqu'à ce samedi soir • ©Cynthia Véron

La cuisine traditionnelle malgache

Au village de Saint-Pierre, la cuisine est également à l'honneur. "On a des romazava au bœuf, des ravitoto au porc, du poisson au coco et des brèdes manioc", explique Nirina, cuisinière.

Le romazava au boeuf est un plat traditionnel malgache à base de brèdes mafana, une plante verte piquante. La ravitoto est quant à lui un plat préparé avec des feuilles de brèdes manioc pilées et du porc. En général, il est servi avec du riz, des tomates fraîches, du rougail et une sauce épicée à base d’oignons notamment, d’ail et de gingembre.

Pour clôturer les célébrations, une procession de lampions et des danses sont prévues ce samedi soir à partir de 18h30 sur la place Albany.