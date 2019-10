Saint-Pierre : fête de la fraise à Montvert-les-Hauts

© Réunion la 1ère

La saison est lancée

Fête de la fraise : rencontre avec un producteur



Un week-end autour de la fraise

Les étals ne devraient pas manquer du délicieux petit fruit rouge cette année encore. Alors que la saison démarre tout juste, elle s’annonce d’ores et déjà bonne. Sur les près de 1 000 tonnes de fraises consommées chaque année dans l’île, 80% sont produites localement.Après 3 fronts froids en septembre, la pleine période commence enfin. Les conditions deviennent en effet plus favorables pour le développement du délicieux fruit rouge.Dès le petit matin, la famille Hoarau est au champ pour ramasser les fruits. Producteurs depuis 2 ans, ces agriculteurs du Piton Vidot prônent la culture raisonnée et la vente directe.Reportage de Jacques Payet.Des producteurs que les consommateurs pourront rencontrer ce week-end au Domaine Vidot à Montvert-les-Hauts. Du 4 au 6 octobre s’y tiennent en effet le Marché aux fraises, qui permet de rencontrer les producteurs, mais aussi le marché gourmand, pour déguster des produits à base de fraise comme les pâtisseries, confitures ou autres.Différentes animations sont également proposées comme des concerts, un bal 3ème jeunesse et l’élection de miss mamie fraise 2019 ce samedi 5 octobre. Sans oublier ce dimanche, les Foulées de la Fraise qui se dérouleront de 7h à 12h.