Saint-Pierre : la fraise victime de son succès à Montvert-les-Hauts !

Les fraises sont à l'honneur ce week-end du côté de Montvert les hauts et le petit fruit rouge est déjà victime de son succès avec des ruptures de stock à déplorer sur plusieurs stands ! Alors les producteurs ont dû retourner dans les champs pour compléter la cueillette ce samedi.

HA avec Daniel Bénard •

Après deux années d'absence, le retour de la Fête de la fraise à Monvert-les-Hauts était particulièrement attendu des amateurs et le mot est faible ! Il n'y a qu'à regarder les longues files d'attente devant les différents stands présents sur le site du Domaine Vidot, situé à l'extrême Sud de Saint-Pierre. Comptez parfois juqu'à

Le succès de l'évènement, dont il s'agit de la 23ème édition, ne se dément donc pas. Et les fraises péï ne sont pas restées bien longtemps sur les étals des producteurs ce samedi. A tel point que les producteurs ont dû retourner dans les champs pour compléter la cueillette du jour.

Les cueilleurs au taquet

"On a tellement de clients qu'on a des cueilleurs qui travaillent depuis ce matin, 3h30 ! C'est quand même assez difficile pour eux. On doit attendre qu'il ramassent les fraises et qu'ils les ramènent ici sur le stand", confiait en effet Tessa Clain, l'une des vendeuses, face à une foule dense de gourmands !

Une bonne nouvelle au final pour la cinquantaine de producteurs de la filière à La Réunion, dans le contexte actuel d'inflation. Mais la fraise ne se vend pas qu'en barquettes ce week-end : des petites sucreries en passant par les tartes, il y en a pour tous les goûts.

La fête se poursuit demain dimanche et pour l'ambiance, on pourra compter sur l'humour de Johny Guichard avant le grand final musical avec le mythique groupe Maperine.