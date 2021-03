Saint-Pierre : le collectif Masques Blancs Réunion manifeste contre les mesures sanitaires

Ils se disent être les "fantômes de la résistance" et revendiquent leur indépendance envers tout mouvement politique. Les membres du collectif Masques Blancs Réunion protestent contre les mesures sanitaires.

LH avec Precilla Ethève •

Le collectif Masques Blancs Réunion a organisé une marche à Saint-Pierre ce samedi 27 mars à 10 h pour protester contre les mesures sanitaires, mais aussi " la privation des libertés et la pensée unique ".

"Eveiller les consciences"

Les membres se définissent comme " les fantômes de la résistance ". Le collectif revendique être indépendant de tout mouvement politique, et dit vouloir " éveiller les consciences sur les lois liberticides qui régissent le pays depuis un an ". Ce samedi, les membres du collectif ont souhaité reproduire l’opération "Mask take force" qui s’est déroulée en Belgique.

Des opérations identiques en France, Belgique et Suisse

Une vingtaine de personnes ont ainsi défilé dans la rue des Bons Enfants, vêtus de combinaisons blanches et de masques blancs. Une opération déjà réalisée dans plusieurs villes de France, en Belgique et en Suisse. Ainsi, les participants reproduisent une même chorégraphie sur une même bande son.