Saint-Pierre : des militants protestent contre l’ouverture des magasins le 20 décembre

Action coup de poing contre la grande distribution en ce 20 décembre. Depuis 8h, une cinquantaine de militants de différents bords bloquent le rond-point de la ZAC Canabady à Saint-Pierre. Tous s’opposent à l’ouverture des magasins en ce jour de commémoration.

Le rond-point Canabady bloqué

Contre une certaine " forme d'esclavage moderne "

" Agir pour ne plus subir ", c’est le message lancé par les militants mobilisés ce vendredi 20 décembre à Saint-Pierre. Ils protestent contre l’ouverture des magasins en ce jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage à La Réunion.Dès 8h, des membres des Gilets Jaunes, de la CGTR, de la France Insoumise, d’Attac Réunion, d’Extinction Rebellion Réunion ou encore du Saiper, et même un couple d’éleveurs exclus de la Sicalait, ont débuté leur action.Ils se sont d’abord retrouvés sur le parking de la grande surface de la ZAC Canabady et y ont installé des banderoles. Une heure plus tard, ils sont descendus bloquer le rond-point en contre-bas.Si chacun a son crédo, tous se sont retrouvés pour une lutte bien commune. Pour eux, l’ouverture des magasins le 20 décembre est une forme " d’esclavage moderne ".Des militants de la CGTR, accompagnés de Gilets Jaunes, se sont également rendus devant le magasin de bricolage de la zone.Pour rappel, le syndicat avait entamé une procédure contre l'enseigne contre le travail le dimanche. Une procédure remportée.