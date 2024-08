Saint-Pierre, première "Ville aidante" de La Réunion, s’engage auprès des malades d’Alzheimer et de leurs proches

La ville de Saint-Pierre est la première commune à signer la charte Ville aidante avec Alzheimer Réunion. Elle s’engage ainsi à accompagner les malades et leurs proches en déployant différents dispositifs. La sensibilisation du grand public sera d’ailleurs l’objectif de la Journée mondiale Alzheimer, le 21 septembre prochain.

LH avec Suzette Emma •

La ville de Saint-Pierre signe la charte "Ville aidante" avec l’association France Alzheimer. La municipalité s’engage ainsi à faciliter la connaissance et le déploiement d’actions en faveur des malades d’Alzheimer et de leurs familles.

Aider le malade à vivre sa vie de façon autonome

Un lieu d’accueil et d’écoute pour les familles et leurs proches est d’ores et déjà mis à disposition de l’association Alzheimer Réunion par la ville. Une halte relais itinérante "Cœur Alzheimer" va être déployée pour se rendre auprès des familles dans les coins isolés de la ville, explique Sandrine Nallatamby, la présidente de l’association.

L’objectif est de lutter contre l’isolement social et le repli sur soi des personnes malades, mais aussi de leurs proches aidants. Il s’agit aussi de sensibiliser les commerçants, les services de santé ou encore les postes de secours et pompiers, explique Sandrine Nallatamby, la présidente d’Alzheimer Réunion.

Un nombre de malades sous-estimé et en constante augmentation

A La Réunion, plus de 20 000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées. En France, le nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer était estimé à 1 million de personnes en 2019. Il pourrait atteindre 1,8 millions de personnes en 2050, en l’absence de traitement. Selon France Alzheimer, 225 000 nouveaux cas sont identifiés chaque année, une situation que l’association qualifie d’alarmante.

Le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie contribuent à la forte augmentation de ce nombre, indique Sandrine Nallatamby, qui insiste sur la nécessité de la prise en considération de ce sujet par les politiques publiques pour accompagner au mieux les malades et les familles.

On estime qu’aujourd’hui un malade sur deux ignore qu’il est atteint de la maladie, ainsi près de 500 000 personnes ne seraient pas prises en charge, selon la Fondation Vaincre Alzheimer.

D’importantes avancées scientifiques

La maladie d’Alzheimer a été découverte en 1907, depuis la recherche a fait d’importants progrès. Facteur de risque génétique, microbiote intestinal, apport des nouvelles technologies et notamment de l’intelligence artificielle, détection des biomarqueurs dans le sang, nouvelles immunothérapies et multithérapies, les avances sont nombreuses. Des traitements qui permettraient de réduire le déclin cognitif sont d’ailleurs proches d’être trouvés. Des avancées encore méconnues du grand public.

La Journée mondiale Alzheimer, qui se tient le 21 septembre 2024, est l’occasion de sensibiliser le public aux avancées scientifiques concernant le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Un diagnostic précoce permet de mieux prendre en soin les symptômes. Il n’existe cependant pas encore de traitement pour guérir la maladie.