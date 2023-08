Saint-Pierre : se garer dans le centre-ville, une "galère" pour les usagers, et des pertes pour les commerçants

Travaux, projets immobiliers... : en ville de Saint-Pierre, le moindre espace est occupé et ceux qui souhaitent s'y garer doivent s'armer de patience, ou se garer en périphérie du centre. Les commerçants eux, en disent en pâtir.

Trouver une place pour se garer à Saint-Pierre est devenu un casse-tête. Les parkings gratuits sont pris d'assaut, mais aussi les stationnements payants du centre-ville.

"Il faut faire des tours et des tours pour trouver une place, c'est la galère alors il faut arriver tôt. On vient vers 8h30, on est sûrs d'être tranquilles, on paie le parcmètre et c'est bon", affirment une maman et son fils.

"L'après-midi il ne faut même pas essayer !"

Une autre usagère du centre-ville a le même mot à la bouche : "galère". "Lé très difficile de garer sur Saint-Pierre, à cause des travaux ! Il faut se réveiller tôt le matin, et l'après-midi il ne faut même pas essayer", peste -t-elle.

Plus aucun espace disponible

En cause, des travaux en centre-ville qui liment le nombre de places disponibles, mais aussi des projets de construction sur des emplacements qui faisaient jusqu'ici office de parking. Exemple avec les 200 places de stationnement près du cinéma dans le centre-ville qui viennent de se volatiliser pour laisser émerger un centre administratif. Ainsi, le moindre espace est occupé. Alors où se garer pour faire ses courses dans les commerces, ou simplement se balader ?

Un chiffre d'affaires en baisse chez les commerçants

Du côté des commerçants, ils assurent que ce manque de places de stationnement se traduit en perte de chiffre d'affaires, puisque les clients rechignent à faire leur shopping dans le centre-ville face à ces difficultés.

"On a 50% de pertes !" n'hésite pas à dire cette gérante d'une boutique de vêtements. "C'est sûr et certain, on ne vend pas comme toutes les autres années", constate-t-elle.

De plus en plus de zones commerciales hors centre

Il y a quelques jours, une réunion s'est tenue entre les commerçants et la mairie autour de cette problématique. D'autant que, pendant ce temps-là, les zones commerciales s'étendent encore en dehors du centre. Comme cet espace de 14 hectares, aujourd'hui de champs de cannes, qui deviendra bientôt une zone commerciale, d'après Emmanuel Doulouma.

Une politique d'aménagement pointée du doigt

Le membre du collectif Saint-Pierre + Verte se dit courroucé par cette politique d'aménagement de la ville qu'il qualifie d'"unilatérale" et "sans concertation".

"Aujourd'hui les commerçants de Saint-Pierre ressentent une colère légitime : la suppression des places de stationnement du centre-ville et la politique d'aménagement et d'extension des zones commerciales à l'extérieur de la ville, (...) entraînent de facto une baisse de la fréquentation du centre-ville et des revenus des commerçants" Emmanuel Doulouma, membre du collectif "Saint-Pierre + Verte"

Plus de surface commerciale à Saint-Pierre qu'à Saint-Denis

Au-delà du manque d'offre de stationnement dans la capitale du Sud, Emmanuel Doulouma dénonce une politique de concentration des commerces sur Saint-Pierre. "Saint-Pierre est la troisième ville du département et a plus de surfaces commerciales de plus de 300m2 qu'une ville comme Saint-Denis", fait valoir Emmanuel Doulouma, estimant que chacune des villes du Sud devrait avoir son propre projet de développement commercial.

Une concentration des commerces à Saint-Pierre

En effet, selon les chiffres de la CCIR en 2022, on comptait 91 212 m2 en surface de vente des commerces de plus de 300m2 à Saint-Pierre (85 000 habitants), pour 88 726 m2 à Saint-Denis (150 000 habitants).