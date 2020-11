Saint-Pierre : une femme découvre un bébé abandonné, son témoignage

Hier, un nouveau-né a été découvert dans la cour d’une famille à la Ravine-des-Cabris sur la commune de Saint-Pierre. La surprise passée, la femme qui a trouvé l’enfant appelle les secours. L’enfant est désormais pris en charge et va bien. Elle témoigne.

LH / Daniel Bénard •

" Je ne sais pas pour quelles raisons, est-ce qu’il y a eu un repérage, que les gens ont vu qu’il y avait quelqu’un la veille ? J’espère qu’il va avoir un beau départ et une belle vie. " Monique, la femme qui a trouvé ce nouveau-né

Saint-Pierre : une femme découvre un bébé abandonné, elle témoigne • ©Réunion la 1ère

Il était près de 8h30, vendredi matin, quand Monique a découvert un nourrisson devant chez elle, en ouvrant les volets. L’enfant était délicatement posé sur un plan de travail, à l’abri du vent et d’une éventuelle pluie. Surprise, elle s’assure de la bonne santé de l’enfant, et appelle les secours.Le petit garçon se trouve aujourd’hui au service de maternité du CHU de Saint-Pierre, en bonne santé et entre de bonnes mains. Selon toute vraisemblance, le bébé a été abandonné juste après l’accouchement.Daniel Bénard et Jacques Payet ont recueilli son témoignage.