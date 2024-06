Saint-Pierre : une nouvelle Nuit de la Solidarité pour recenser les sans-abris, en plein hiver austral

Dans la soirée de ce jeudi 27 juin, plus de 300 bénévoles vont arpenter les rues de Saint-Pierre pour aller à la rencontre des SDF et les recenser. Cette deuxième édition de la Nuit de la Solidarité à Saint-Pierre permettra à la ville de mieux leur venir en aide. Cette opération intervient alors que La Réunion est en plein hiver austral avec des baisses de températures.

LP / Suzette Emma •

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Saint-Pierre et le CCAS organisent la Nuit de la Solidarité. Cette opération a lieu depuis 2018 partout en France et depuis l’an dernier à La Réunion.

Avec 318 bénévoles

Dans la soirée de ce jeudi 27 juin, 318 bénévoles vont arpenter les rues de Saint-Pierre pour aller à la rencontre des SDF. L’objectif est de recenser les sans-abris de la ville, discuter avec eux, mieux les connaître pour ainsi mieux répondre à leurs besoins en termes d’hébergement, de distributions alimentaires ou encore d’accompagnement.

Recenser les sans-abris

"Le but est de recenser les sans-abris sur le territoire de Saint-Pierre à un instant T, cette nuit, explique Naïma Affejee, assistante sociale. Grâce au questionnaire, on pourra aussi connaître leur profil, leur besoin et donc mieux adapter les dispositifs". "Par exemple, l’an dernier, un des besoins émis par les personnes était de pouvoir stocker leurs affaires personnelles donc on travaille sur ces pistes", poursuit Naïma Affejee.

En plein hiver austral

Au total, les 318 bénévoles vont se rendre dans 55 secteurs bien ciblés de la capitale du Sud ce sud. Cette opération est menée alors que La Réunion est entrée dans l’hiver austral et que les températures chutent fortement la nuit, et notamment dans les hauteurs.

Grâce au travail des 318 bénévoles ce soir, un nouveau diagnostic des sans-abris à Saint-Pierre sera donc établi. Il permettra aux institutions d'adapter leurs actions, et alimentera la base de données nationale de la "Nuit de la Solidarité", gérée par l'INSEE. Elle regroupe 43 villes de France.