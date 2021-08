Fête de l'Assomption : les Catholiques célèbrent la Vierge Marie

Ce dimanche 15 août, les Catholiques célèbrent l'Assomption, fête marquant la montée au ciel de la Vierge Marie. Dans les paroisses de l'île, les fidèles ont maintenant intégré les nouvelles mesures sanitaires et pour satisfaire le plus grand nombre, plusieurs messes sont organisées successivement.

La communauté chrétienne et catholique de La Réunion célèbre ce dimanche 15 août la fête de l'Assomption. Pour les fidèles, cette date correspond à la montée au ciel de la Vierge Marie, la mère du Christ.

Comme l'année dernière, le pèlerinage de la Vierge au Parasol, à Sainte-Rose, n'a pas lieu, en raison de la crise sanitaire et des mesures en cours. Cet événement phare à La Réunion rassemblait habituellement entre 10 000 et 15 000 personnes.

Pour autant, plusieurs messes ont lieu ce dimanche matin dans les paroisses de l'île pour célébrer l'Assomption. Des messes organisées dans le respect des règles sanitaires.

Trois messes à la Rivière des Pluies

A l'église de la Rivière des Pluies, par exemple, on demande aux fidèles de ne pas être plus de trois par bancs afin de respecter les règles de distanciation physique. Et pour permettre au plus grand nombre d'y participer, ce sont trois messes qui auront lieu successivement.

L'église catholique propose également aux fidèles de suivre la messe sur internet. L'église 2.0 propose ainsi depuis 10h ce matin de suivre celle préparée et animée par le père Sébastien Vaast et les jeunes de sa paroisse, en direct sur Réunion La 1ère télé et sur nos pages internet et Facebook.