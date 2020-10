Procès en appel de la "veuve noire" : la perpétuité requise contre Marlène Oulédi

Cinquième et dernier jour du procès en appel de Marlène Oulédi qui est accusée d’avoir empoisonné son époux Eric Samy en 2013, à Sainte-Marie. L’avocat général a requis la perpétuité pour Marlène Oulédi et 25 ans de réclusion contre François Chari, son ancien amant et complice.

HA avec Harini Mardaye •