Un don du sang gourmand aux couleurs de l’Inde a lieu à Sainte-Marie ce dimanche 16 avril

L’Etablissement Français du Sang et l’Association Culturelle Réunion Inde organisent, ce dimanche 16 avril, un don du sang gourmand aux couleurs de l’Inde. La collecte a lieu jusqu’à 15h à la salle polyvalente de Duparc à Sainte-Marie. De quoi motiver les plus gourmands à contribuer à sauver des vies.

C’est un don du sang gourmand qu’organise ce dimanche 16 avril l’Etablissement Français du Sang à la salle polyvalente de Duparc. Il appelle à la mobilisation de tous les groupes sanguins jusqu’à 15h, avec ou sans rendez-vous. L’idée est de proposer aux Réunionnais différents mets indiens dans la lignée du Nouvel An Tamoul.

Des mets indiens

Les personnes venues donner leur sang ce dimanche à Duparc à Sainte-Marie ont pu profiter d’un repas typiquement indien. L’Association Culturelle Réunion Inde, qui collabore avec l’EFS depuis trois ans, en profite aussi pour faire découvrir la culturelle indienne à travers la musique et la danse.

Au menu : mangé d’lait, kandji, samoussas, bonbons piment, briani, brochettes de poulet tandoori, coq massalé, pois citrouille, thé indien et jus de canne. "Le but est de sensibiliser la communauté à un geste qui sauve des vies et de faire la promotion de la culture indienne", raconte Gianni Gobalsing président de l’association.

Les donneurs eux, sont ravis. D’après Colette, le petit déjeuner est parfait : "Le chai est super, tout est bon, c’est excellent. Il y a de nombreux patients qui manquent de sang, en tant qu’indienne je suis contente de participer à cette action", déclare-t-elle. Un autre donneur régulier, lui, aime l’ambiance, "la musique détend, c’est top, c’est beaucoup plus agréable", confie-t-il.

Besoin de donneurs

Pour sauver des vies, "il faut beaucoup de donneurs", rappelle l’EFS. 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades, "la mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour", insiste l'EFS.

Jusqu'à 50 donneurs pour sauver une seule personne gravement blessée dans un accident de voiture

Jusqu'à 5 donneurs pour sauver une personne qui a besoin d'une chirurgie cardiovasculaire

Jusqu’à 8 donneurs par semaine pour aider une personne qui subit un traitement contre la leucémie

L'EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.