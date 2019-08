Plus de 10 000 fidèles pour la messe de l’Assomption à Piton Sainte-Rose

© Nathalie Rougeau

Plus de 10 000 fidèles

La Vierge au parasol

© Nathalie Rougeau L'église des Laves à Piton Sainte-Rose.

Des milliers de fidèles affluent ce jeudi 15 août à Piton Sainte-Rose pour la traditionnelle messe de l’Assomption qui célèbre l’entrée au ciel de la vierge Marie. D’autres messes sont organisées partout dans l’île, mais celle de Piton Sainte-Rose où se trouve la célèbre Vierge au parasol est la plus suivie.Face à la forte affluence, la circulation est interdite sur la route nationale 2 à Piton Sainte-Rose entre le chemin de la Pointe des Jardins et la Rue La Croix jusqu'à 18 heures. Une déviation est en place par la route des Radiers.La messe sera célébrée par l’évêque de La Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry à 14 heures. Avant la messe, louange, animations, et témoignages vont se succéder. En famille ou entre amis, plus de 10 000 fidèles arrivent des quatre coins de l’île. Parasol, chaises, coussins, panier de vivres : chacun ramène de quoi s'installer pour la journée. Cette année, le thème de la messe est "avec Marie, vivre en Chrétien".Comme chaque année, la Vierge au parasol sera installée sur l’esplanade de Piton Sainte-Rose. La statue est habituellement installée à l’intérieur de l’église de Notre Dame des Laves, sur la route du volcan. En 1977, l’éruption avait traversé Piton Sainte-Rose en épargnant l’église.