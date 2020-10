Sainte-Suzanne : une action solidaire pour combattre la misère dans le Sud de Madagascar

Ce samedi, une action solidaire est organisée par les associations d’athlétisme de la Marine et de Boxe Française Savate de la Marine. Une opération qui a lieu à Sainte-Suzanne pour combattre la misère et la famine des enfants du sud de Madagascar.

Céline Latchimy •

"Chaque aide compte"

Des athlètes à la rencontre des riverains

La distribution de vivres a commencé à Madagascar

La distribution de vivres commence à Madagascar, grâce à la générosité des Réunionnais

Organisée au parc des jeux du bocage de Sainte-Suzanne, cette action a pour objectif de collecter des dons pour accompagner l’association Kéré 2020. Depuis son lancement le 12 octobre dernier, l’association "Kéré" a récolté près de 100 000 euros de dons. Nombreux sont ceux à se mobiliser. Le week-end dernier, les quêtes paroissiales ont été intégralement reversées à cette cause.Aujourd'hui, c'est au tour des associations sportives de se mobiliser."Ce n’est pas une compétition compte tenu du protocole sanitaire" explique Jean-François Partal, président de l’association Boxe Française Savate de la Marine. "Les gens peuvent venir directement sur place pour participer. Ils peuvent donner 1 euro, 2 euros… Même 10 centimes ! Chaque aide compte. Chacun met ce qu’il veut" renchérit Jean-François Partal. Sur place, une urne est d'ailleurs mise à la disposition du public.Tout au long de la journée, 4 athlètes vont parcourir la ville à pied pour collecter des dons auprès de la population. "Ils vont aller aux alentours du quartier pour discuter et aller au contact de la population pour sensibiliser et demander une participation financière" ajoute le président de l’association Boxe Française Savate de la Marine.Un chèque global sera versé sur le compte de cette association pour les enfants du sud de Madagascar. Si aucun objectif de collectes n’est fixé, les organisateurs sont en pleine discussion afin de savoir si cette action pourra ou non être renouvelée d’ici les prochains jours.En parallèle, la distribution de vivres a commencé dans la Grande Île . Des distributions de colis alimentaires qui ont débuté jeudi dernier grâce à la générosité des Réunionnais. 107 familles dont 150 enfants ont pu en bénéficier. Certains ont marché des heures pour récupérer leur colis.