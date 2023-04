Concours de pêche à la cale à Sainte-Suzanne : 75 participants pour la 21ème édition

Ambiance ce matin sur le front de mer de Sainte-Suzanne. 75 pêcheurs venus de toute l’île s’affrontent pour le traditionnel concours de pêche à la cale. C’est la 21ème édition de l’événement organisé deux fois par an : en novembre et le lundi de Pâques.

Hermione Razafinarivo / Marie-Ange Frassati / MD •

C’est une tradition du lundi de Pâques pour ces pêcheurs venus des quatre coins de l’île. Ils se rassemblent sur le front de mer de Sainte-Suzanne pour la pêche à la cale. 75 pêcheurs étaient présents ce matin.

L’objectif du concours est d’attraper le plus de poissons avec juste une canne et un moulinet.

Peu de poissons

Quelques poissons, des crabes, du poulpe dans les caisses des pêcheurs. Si les poissons se font rares, l’ambiance est au rendez-vous sur place. Christian, réel passionné, est arrivé à 5 heures du matin, mais après trois heures de pêche, il n’a eu que deux petits capucins. "Certains ont attrapé de gros poissons mais on vient surtout pour le plaisir", confie Christian.

Ambiance et transmission

Herbert est venu de Saint-Philippe avec ses enfants Owen 11 ans et Dylan 16 ans. Le passionné montre à ses marmailles comment bien pêcher : "Il faut savoir monter la ligne, choisir les appâts, choisir le rocher, et après ça se joue à la chance !", s’exclame Herbert. Les enfants eux, sont ravis de cette matinée. "On apprend beaucoup de choses sur la mer et la pêche. J’ai appris qu’il fallait avoir de la patience pour attraper les poissons", raconte Owen. Son frère Dylan a fini troisième au concours l’an dernier et s’y connait plutôt bien : "Papa la appren amoin les poissons primaires comme les poissons rouges, les poissons secondaires comme les jaunes, les cabots de fond", indique l’adolescent.

21ème concours de pêche à la cale ce lundi de Pâques • ©Maruki Dury

Une tradition lontan

"Le premier concours de pêche à la cale a eu lieu le 1er avril 2002", explique Johnny Gavrama, président de l’association Ville Animée. Ils étaient 15 pêcheurs au début, ces dernières années l'événement rassemble entre 75 et 80 personnes.

Après la pêche, les petits poissons finiront en friture, les plus gros en cari pour un repas partage avec les membres de l’association. Des lots sont à gagner pour ceux qui auront le plus de poissons.