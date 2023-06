Journée nationale de réflexion sur le don d'organes : Elodie a offert un de ses reins à son père souffrant d'insuffisance rénale

Ce jeudi 22 juin, c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. Un geste solidaire qui peut sauver des vies. Elodie, une Sainte-Suzannoise, n'a pas hésité à faire don d'un de ses reins à son père. Un cadeau qui n'a pas de prix.

JCTS / Patrick Ramoudou / Philippe Dornier •

"C'est le plus gros cadeau que j'ai eu de ma vie", souffle Bergamin Véliama, un habitant de Sainte-Suzanne qui a bénéficié il y a peu d'un don de rein. Et pas n'importe quel rein, puisque c'est celui de sa fille Elodie, 30 ans.

Cet habitant de Sainte-Suzanne âgé de 67 ans a été diagnostiqué d'une insuffisance rénale en 2016. "Avec le Covid, son rein s'est dégradé d'un coup. C'était soit ça, soit le laisser mourir", raconte Elodie pour expliquer ce qui l'a motivée à faire ce don. Autrement, Bergamin aurait été contraint à plusieurs séances de dialyse par semaine.

"Elle a fait tous les examens et on était compatibles"

"Elle s'est présentée devant moi et m'a dit "papa, c'est décidé, c'est moi qui donne mon rein". Elle a fait tous les examens et on était compatibles", résume quant à lui Bergamin. Sa soeur Huguette avait été la première à souhaiter lui offrir son rein. Mais les examens ont révélé qu'elle n'était pas une donneuse compatible pour le Sainte-Suzannois.

"C'est mon père donc je n'ai pas eu peur. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vit avec un seul rein. J'encourage d'autres personnes qui seraient dans la même situation à se renseigner et donner un organe s'ils le peuvent. C'est bien de se renseigner, et de savoir que c'est quelque chose qui peut se faire aujourd'hui, facilement et assez rapidement. Ca peut sauver ses vies" Elodie Véliama

Près de 5 500 greffes en 2022

Comme Elodie, de nombreuses personnes franchissent le pas du don d'organes, ce qui permet plus de 5 000 greffes chaque année. En 2022, 5 494 greffes ont été réalisées en France, dont 533 à partir de donneurs vivants, en majorité pour des greffes rénales.

Une journée pour réfléchir au don d'organes

Ce jeudi 22 juin, journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs, est l'occasion de mettre en lumière ce geste qui peut sauver des vies. Car au 1er janvier 2023, 10 810 patients se trouvaient sur la liste d'attente active de greffe, immédiatement éligibles à une greffe d'organe. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agit d'une urgence vitale : près de 900 patients décèdent faute d'avoir reçu une grefffe d'organe à temps.

Les greffes possibles

Si Elodie elle, a offert un rein à son père, les greffes sont possibles pour plusieurs autres organes, dont le coeur, le foie, le pancréas, les intestins, les poumons, mais aussi des tissus tels que les artères, la cornée, et même la peau. Des organes souvent prélevés sur des personnes en état de mort encéphalique, ou après arrêt cardiaque.

"C'est le consentement présumé qui compte aux yeux de la loi"

Ce moment où une personne décède et où les médecins doivent s'enquérir auprès de ses proches de son souhait concernant le don d'organes peut s'avérer compliqué. "Quand la personne décède, c'est là qu'on recherche les témoignages de ses volontés concernant le don d'organes auprès de ses proches. S'il ne s'y était pas opposé de son vivant, c'est un donneur d'organes. C'est le consentement présumé qui compte aux yeux de la loi", expliquait ce jeudi le Dr Pierre Genevey, médecin coordonnateur des prélèvements au CHU dans la matinale de Philippe Dornier.

"Si la personne n'en avait pas parlé à ses proches, les familles sont très démunies, et souvent dans le doute, on peut avoir des refus de don à cause de ça. D'où l'idée de cette journée nationale : parlez-en avant à vos proches. Quand on leur demande la volonté pour le don d'organes, si ils en ont parlé avant, ça se passe très bien, les familles ne sont pas du tout dans l'embarras" Dr Pierre Genevey, médecin coordonnateur des prélèvements au CHU

Pour en savoir plus sur le don d'organes, réécoutez l'invité de la matinale de Philippe Dornier ce jeudi 22 juin 2023 : https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/programme-audio/linvite-de-la-matinale-947af7b1-9a23-49b0-9456-748e7a174af7/