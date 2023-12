Kayak, rafting et canoë : le Stade en Eaux Vives de Sainte-Suzanne fête ses 10 ans

Une reconnaissance au niveau mondial et un centre de préparation aux Jeux olympiques, le Stade en Eaux Vives de Sainte-Suzanne a bien évolué ces dernières années. Il célèbre ses 10 ans, ce week-end du samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023. Pour l’occasion, des journées portes ouvertes sont organisées. Aujourd’hui, le grand public a accès gratuitement aux activités proposées.

Annaëlle Dorressamy / Cynthia Véron •

Il a accueilli les plus grands kayakistes et probablement les futurs champions de la discipline, le Stade en Eaux Vives de Sainte-Suzanne (SEVI) fête ses 10 ans. Tout au long du week-end, le stade ouvre ses portes au public. Du rafting et du canoë-kayak sont proposés gratuitement pendant les dix dimanches à venir.

Un tremplin pour les sportifs réunionnais

Le Stade en Eaux Vives de Sainte-Suzanne, centre de préparation olympique, est également un lieu d’entraînement d’un Pôle Espoir. 16 jeunes athlètes réunionnais se préparent pour le haut niveau, tout en restant à La Réunion.

“Il y a des installations qui ont été mises en place pour faire en sorte que l’on soit plus proche des standards olympiques", précise Hugo Biso, conseiller technique du Comité Régional de Canoë-Kayak et entraîneur du Pôle Espoir.

On a besoin, ici, de sélectionner localement des sportifs qui vont dans l’Hexagone pour décrocher des médailles, des tops 10. Hugo Biso

L’équipe de France s’entraîne à Sainte-Suzanne

Entre décembre et février, le Stade en Eaux Vives est devenu un lieu incontournable pour les meilleurs athlètes. Pour l'équipe de France de canoë-kayak, l’infrastructure est idéale pour préparer les compétitions nationales et internationales. “C’est la deuxième fois que je viens, j’étais déjà venu l’an dernier. C’est pour ça d’ailleurs que je reviens, car c’est un cadre exceptionnel pour s’entraîner. Le bassin est parfait pour bosser techniquement”, explique un sportif.



“Au fil des années, l’ensemble de l’infrastructure reste en lien avec les besoins du haut niveau. Les bords ont été rehaussés avec une passerelle pour les kayak cross, exprime Rémy Gaspard, directeur de la performance pour la Fédération Française de Canoë Kayak. Ça nous permet de commencer à travailler de façon pertinente, mais aussi de créer une cohésion d’équipe”.

Le Stade en Eaux Vives de Sainte-Suzanne fête ses 10 ans • ©Cynthia Véron

Activités gratuites pour le public ce dimanche

Kayak, rafting et canoë. Dès aujourd’hui, des activités sont proposées gratuitement au public. Il en sera de même pour les dix dimanches suivants.

Le Stade en Eaux Vives de Sainte-Suzanne fête ses 10 ans • ©Cynthia Véron