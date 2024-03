Marche pour le climat à Sainte-Suzanne : hommage à Paul Vergès, engagé dans la lutte contre le changement climatique

Vendredi 8 mars 2024 : plantation d’arbres et ateliers de sensibilisation sur les berges du Bocage avec les enfants des centres aérés

nimations sur le village, marché de producteurs / Foodtrucks, conférences et ateliers sur le Forum, concerts à partir de 18h

Dimanche 10 mars 2024 : marche Réunionnaise pour le climat et la biodiversité (parcours 3 km et 10 km), animations sur le village avec les ateliers et le marché de producteurs.