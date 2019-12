Sainte-Suzanne : un kabar pour Babet, mortellement agressé en septembre dernier

Dans son quartier de Bras-Pistolet, dans les hauts de Sainte-Suzanne, ses amis ont voulu rendre hommage à Barnabé Dalo, dit " Babet ". Mortellement agressé en septembre dernier, victime d’une quarantaine de coups de couteau, l’homme de 52 ans était apprécié.

LH / Géraldine Blandin •

©Géraldine Blandin (Réunion la 1ère) ...

Un hommage et un message

Un kabar pour Babet à Bras-Pistolet, dans les hauts de Sainte-Suzanne

Des questions persistent

À lire aussi Homicide à Sainte-Suzanne : la voisine de la victime mise en examen pour meurtre et placée en détention provisoire

C’est pour rendre hommage à celui qu’on surnommait Babet, que son cousin, Laurent Dalo, et des habitants du quartier de Bras-Pistolet dans les hauts de Sainte-Suzanne se sont donné rendez-vous ce samedi 21 décembre.Chaque année, Barnabé Dalo et ses amis se réunissaient à l’arrêt de bus de Bras-Pistolet pour un kabar improvisé le 20 décembre. Cette fois c’est en son honneur que tous se sont retrouvés, mais aussi pour faire passer un message.Victime d’une quarantaine de coups de couteau, Babet est décédé lors d’une soirée alcoolisée. A travers ce kabar, qui se déroule de 17h30 à 23h, tous veulent aussi sensibiliser la population à la consommation excessive d’alcool.Un portrait de Barnabé Dalo a également été peint dans l’abri bus car tout le monde le connaissait dans le quartier. Aujourd’hui encore, nombreux sont ceux qui se questionnent toujours sur la suite de l’enquête et les circonstances de ce tragique décès.