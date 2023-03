Une marche pour le climat et la biodiversité organisée à Sainte-Suzanne

Ce dimanche 5 mars, de nombreuses personnes se sont rendues à Sainte-Suzanne à l’occasion d’une marche pour le climat et la biodiversité. Des personnalités politiques et des riverains du quartier Bel Air s'y sont invités. Ces derniers se sont installés en tête du cortège afin d’y inscrire leur propre combat.

Céline Latchimy avec Adjaya Hoarau et Michelle Bertil •

Ils sont nombreux à s’être réunis ce matin à Sainte-Suzanne. Ce dimanche 5 mars, de nombreuses personnes ont enfilé leur basket pour marcher pour le climat et la biodiversité au Bocage.

Un parcours de 10 km, et un plus court de 3 km, étaient proposés au Bocage, où un village de la biodiversité a pris place. Une quarantaine de stands sur le changement climatique, le recyclage, le tri, la réutilisation des matériaux étaient proposés au public.

Le reportage de Réunion La 1ère :

Sensibiliser à l’urgence climatique

L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre à l’urgence climatique et sur les actions menées localement ou à mener. "On n'est pas à l’abri de tous les risques climatiques, comme la montée des eaux. La Réunion est concernée par les cyclones qui deviennent de plus en plus importants" note Idriss Lycurgue, coordinateur de l'événement.

"La Réunion a battu des records de température depuis 50 ans. Le changement climatique impacte de plus en plus les écosystèmes, l’accès à l’eau et à l’alimentation, la santé, ainsi que l’économie et la culture. Avec l’augmentation du réchauffement, les risques vont s’aggraver dans toutes les régions du monde, en particulier dans les plus vulnérables" commente la municipalité de Sainte-Suzanne.

Une marche pour le climat organisée à Sainte-Suzanne • ©Adjaya Hoarau

Une large mobilisation

Cette marche réunionnaise pour le climat a ramené du monde : "on avait prévu 4 000 tee-shirts à distribuer aux participants. Mais on est au-delà car on en avait plus et il y a encore eu des personnes qui sont venues nous en demander" explique Idriss Lycurgue, coordinateur de cette 4ème édition. "Il y a de l'engouement. Le message de sensibilisation passe puisque lors de la précédente édition, on était à 2 000 marcheurs" se réjouit-il.

Dans le cortège, on y retrouve des personnalités politiques mais également des familles : "aujourd'hui, on ne marche pas pour nous mais pour les petits" confie une marcheuse. "C'est pour leur avenir" ajoute-t-elle. "On est sportif donc venir à cette marche nous permet d'allier sport et environnement" confie un père de famille. "Il faut sauver la biodiversité. Les Réunionnais aussi sont intéressés par le climat et là, c'est l'occasion de dire ce qu'on pense" souligne-t-il.

Des riverains du quartier Bel Air s’invitent à la marche pour le climat

Une vingtaine de riverains du quartier Bel Air se sont invités à la marche pour faire part de leur combat. Hier, ces derniers tiraient une nouvelle fois la sonnette d’alarme : déjà plusieurs années que le problème de mauvaises odeurs persiste. Ils l’avaient annoncé, et ils l’ont fait.

Par leur présence, les habitants de Bel Air comptent sensibiliser et mobiliser davantage la population.

les riverains du quartier Bel Air inscrivent leur combat dans la marche pour le climat • ©Adjaya Hoarau

Cette marche pour le climat s’inscrit par ailleurs dans un contexte bien particulier. Dans 15 jours, le GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, publiera le dernier volet de son sixième rapport, sur notamment l'impact des émissions de CO² sur le climat.