Salazie : réouverture de la route, les habitants réclament un comité de pilotage d'urgence

À la suite d'un éboulis dans le lieu-dit "l'Evêque", la RD48 Route de Salazie était totalement fermée à la circulation dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mai 2024. Une situation intenable pour les habitants du cirque, qui exigent notamment la mise en place d'un comité de pilotage d'urgence. Depuis 9 heures ce matin, la route est rouverte à la circulation, informe le Département.

Annaëlle Dorressamy •

Après un éboulis survenu dans le lieu-dit "l'Evêque" à Salazie, la RD48 Route de Salazie, était totalement fermée à la circulation dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mai 2024.

Cette fermeture est intervenue alors que la seconde édition du festival Arléo se tient à Salazie jusqu'au dimanche 12 mai.

Réouverture de la route ce vendredi matin

La réouverture de la route a eu lieu ce vendredi matin, à 9 heures. Les habitants du cirque font part de leur colère et exigent la tenue urgente d'un comité de pilotage avec le Département.

Une fois de plus, les Salaziens se sont retrouvés coupés du reste de La Réunion, notamment en cette période de vacances scolaires.

Des riverains en colère

Les habitants de Salazie tirent la sonnette d'alarme. À plusieurs reprises, des éboulements se sont déjà produits sur la RD48, route reliant le cirque à Saint-André. Et cela fait bientôt deux ans que "les Salaziennes et Salaziens vivent au rythme de travaux sur la Route départementale 48 qui portent encore les stigmates des purges et éboulis qui en découlent", s'insurge le Collectif Nout'Gayar Salazie dans un communiqué.

Selon les riverains, "les purges au lieu-dit PR+8 ont aggravé la gestion de notre route".

Aujourd’hui, nous demandons que des travaux de réfection de chaussée avec goudronnage soient faits sur la portion PR+6 et PR+8 afin que nous puissions retrouver une route digne de ce nom et en toute sécurité ainsi qu’un protocole de gestion d’éboulis opérationnel. Cindy Barbe Robert, porte-parole du Collectif Nout' Gayar Salazie

Un comité de pilotage d'urgence

Pour le collectif de citoyens, il faut mettre en place un comité de pilotage d'urgence, et ce, "le plus rapidement possible afin de gérer cette situation alarmante".

Pour rappel, en décembre 2022, la route était également fermée à la suite d'un éboulement. En avril 2022, un impressionnant bloc rocheux avait atterri sur la chaussée.