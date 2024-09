Salon du retour au péï : Partir de La Réunion pour ses études est plus facile que d’y retourner y vivre et travailler

C'est à force de voir les portes du travail se refermer devant elle lors son retour à La Réunion que Lindsay Gopal a décidé de créer l'association Retour au Péï. Avec d’autre Réunionnais dans son cas, ils mettent à profit leurs expériences pour aider les autres.

Partir pour étudier puis travailler à l’extérieur de La Réunion, pour revenir y riches d’expériences à apporter au territoire, tel est le vœu pieu des collectivités locales. La réalité est tout autre pour ceux qui ont franchi le pas. Le retour au pays est souvent synonyme d’échec à retrouver un emploi à la hauteur.

Une première prise de contacts

C’est la raison pour laquelle l’association Retour au Péï organise un salon pour la deuxième année. Pendant dix à quinze minutes, 7 recruteurs locaux rencontrent une quarantaine de pépites rentrées au pays. Juste le temps d’une première prise de contact qui vont en appeler certainement beaucoup d’autres.

Plus facile de partir que de revenir

Parmi les visiteurs, Audrey Bullin-Macquart. Elle est partie il y a de cela 17 ans pour des études. Partie au Canada, elle se forme dans la gestion de projets auprès de collectivités, dans le développement économique et social. Soucieuse de revenir vivre dans son île, elle rencontre beaucoup d’embûches à l’embauche. Les salaires qui lui sont proposés ne suivent pas ses compétences, les postes qu'elle convoite sont difficiles à obtenir sans avoir un réseau local actif.

Refaire un réseau professionnel après une absence

Amandine Taïlamé profite de ce salon pour élargir son panel de clients. Elle est formatrice indépendante, de retour à La Réunion depuis 3 ans. Lors de son absence de l’île, elle a noté que le marché du travail a bougé. Les besoins des entreprises en formations ne sont plus les mêmes que lorsqu’elle est partie. Pour mieux s’en sortir, elle doit refaire son réseau professionnel et élargir sa clientèle.

L'aide de l'APEC pour retrouver un emploi

Pour la présidente de l’association Lindsay Gopal, il s’agit de facilité, promouvoir et défendre le retour à La Réunion. Pour cela, l’association met en place des afterworks pour développer le réseautage professionnel avec les membres adhérents. Pour ceux qui sont toujours à l’extérieur, et leur difficulté à trouver un emploi à distance, l’association propose des échanges avec ceux qui sont déjà de retour via des rond kozé. Des partenaires comme l’APEC proposent aussi des webinaires pour le retour à l’emploi des cadres.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

Audrey Douanier Salon retour au Péï

Regardez l'intervention de Audrey Douanier, invitée du journal télévisé du samedi 31 août 2024 :