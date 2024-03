Santé mentale des jeunes en péril : trois tentatives de suicide par jour à La Réunion

La santé mentale des jeunes est en danger à La Réunion. Selon l’Observatoire régional de la santé (ORS), un décès tous les quatre jours est lié à une tentative de suicide. Santé Publique France confirme cette tendance inquiétante.

Dans le même temps, trois tentatives de suicide sont recensées quotidiennement. La situation est “grave”, alerte Caroline Nègre, psychologue clinicienne auprès des jeunes à Saint-Paul.

Après les accidents de la route, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans, selon l’ORS Réunion.



De 2020 à 2022, 1 100 séjours hospitaliers liés à des tentatives de suicide sont comptabilisés sur l’île et 64 % des tentatives de suicides concernent les femmes. Face à cela, 79 % des décès liés au suicide concernent les hommes.

“C’est très préoccupant. Les 18-25 ans sont les cas les plus alarmants, mais il y a aussi la période de l’adolescence. C’est dans cette tranche d’âge où il y a le plus de passages à l’acte”, précise Caroline Nègre, psychologue clinicienne auprès des jeunes à Saint-Paul.

À l’adolescence, les jeunes manquent de repères. Pour la plupart, ils rencontrent des difficultés à se projeter dans la vie adulte et ils ne se sentent pas à la hauteur des exigences émises par leur famille ou par l’école, selon la psychologue clinicienne.

Bien souvent, lors des consultations, les jeunes se plaignent du manque de sens. Ils ne savent pas où ils en sont dans leur vie. Ils sont perdus. Ils ont l’impression d’être inutiles. Ces situations peuvent être liées à des changements d’environnement, à des changements de classes ou d’écoles. Ces situations peuvent également être liées aux effets de la puberté. Les adolescents grandissent, et se trouvent dans une phase de transition entre l’enfance et la vie adulte. Donc, ils peuvent se trouver dans des phases de difficultés.

Il est nécessaire de prendre soin de sa santé mentale au quotidien, rappelle Caroline Nègre, qui met l’accent sur le fait que cela passe par des gestes simples comme “pratiquer un loisir qui nous plaît ou s’adonner à l’art et à la musique”. Cela passe notamment par le fait d’avoir des “relations saines et constructives” avec son entourage.

Tout ce qui va être de l’ordre de l’éducation et des loisirs, ça va être la clé de la prévention du bien-être social. C’est important que chacun trouve sa place, sa valeur, son sens. Peut-être qu’on arrive à des situations trop rigides, trop carrées et trop aiguillées. Il faut mettre en avant d’autres compétences que le scolaire. Il faut amener les jeunes à faire plus de sport, à se tourner vers la peinture et la musique ou le solfège. Il faut baisser les exigences, sortir de ce cadran de la réussite et de l’obligation. C’est un système trop lourd et trop rigide.