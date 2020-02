Sécurité routière : 117 infractions relevées par les policiers ce week-end [réactualisé]

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé, sur le département, 22 opérations de sécurité routière au cours de ce week-end permettant de relever 117 infractions.



6 conduites sous l'Empire d'un État Alcoolique (taux compris entre 0,52 et 1,15 mg / l d'air expiré)

1 conduite sous l'empire de stupéfiants

6 défauts d'assurance

5 défauts de permis de conduire

2 refus d'obtempérer

feu rouge / stop / priorité : 05

défaut de port de casque : 06

usage d'un téléphone au volant : 05

défaut de contrôle technique : 15

excès de vitesse : 08

autres : 58

Parmi les infractions relevées, 20 sont délictuelles dont :Au cours de ces différents contrôles, les 122 fonctionnaires de police mobilisés ont également procédé à la constatation de 97 autres diverses contraventions au code de la route dont :Du côté des gendarmes, dans la nuit du 31 janvier au samedi 01 février, de 00h00 à 04h00, une opération anti-pousse a été menée sur le secteur de Cambaie par les militaires de la compagnie de Saint-Paul. Résultat: 4 alcoolémies, 1 échappement non conforme et 1 défaut de contrôle technique ont été relevés.La nuit suivante, de 23h00 à 03h00, la BMO de Saint-Paul, sur le secteur de Saint-Gilles / L'Ermitage a mis en place un service orienté sur les addictions. Résultats, 4 alcoolémies, 1 défaut de permis, 1 téléphone, 1 défaut d'assurance ont été constatés. Ces infractions viennent se rajouter à l'activité journalière des gendarmes ayant relevé 4 autres téléphones, 4 ceintures, 1 non respect de feu rouge, 1 pneu lisse, 1 défaut d'équipement pilote deux-roues et 1 défaut d'extincteur obligatoire sur un poids-lourd.Sur le Secteur de Saint-Benoit / Sainte-Marie, la compagnie Saint-Benoit a réalisé, au cours du week-end, plusieurs opérations de sécurité routière. 15 infractions graves génératrices d'accident ont été relevées par les militaires, dont 3 alcoolémies, 1 conduite sous stupéfiants, 1 dépassement dangereux, 4 vitesses, 3 téléphones et 4 défauts d'assurance.Faits particulier: 1 usager de deux-roues contrôlé avec un taux de 2,46 g/l, qui circulait de surcroit en défaut d'assurance et 1 conducteur de véhicule léger contrôlé lui aussi positif, avec un taux de 2,16 g/l. A cette occasion, les gendarmes rappellent que la limite autorisée du taux d'alcool dans le sang par la loi en 2020 est de 0,5 g/L soit en équivalent 0,25 mg par litre d'air expiré et que depuis le 1er juillet 2015, le taux d'alcoolémie légal est de 0,2 g/L pour les jeunes conducteurs.