Sécurité routière : 470 infractions ont été relevées ce week-end à La Réunion

Ce dimanche 2 janvier, les autorités ont constaté 470 infractions dans l'île au long de ce week-end festif. 212 automobilistes ont notamment été contrôlés en excès de vitesse.

Adjaya Hoarau •

Pendant ce week-end de fêtes, les motocyclistes de l’E.D.S.R et 124 Policiers de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion étaient présents sur l’ensemble des axes routiers du département. Au total, ils ont relevés 470 infractions lors de ce premier week-end de début d'année 2022.



212 excès de vitesse

Malgré les multiples messages de prévention, le bilan du week-end est "édifiant" estiment les forces de l'ordre. 37 automobilistes ont été contrôlés positifs à l'alcool ou aux stupéfiants. 212 autres ont été contrôlés en excès de vitesse sur les routes de La Réunion.

On note également 38 automobilistes en état d'ivresse verbalisable, 22 rétentions du permis de conduire, 11 usages du téléphone au volant, 22 défauts d'équipement et non port du casque par des pilotes de deux roues ou encore six refus d'obtempérer.

39 infractions pour non-respect des mesures sanitaires ont aussi été relevées.