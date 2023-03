Semaine de l’éducation financière : regroupement et rachat de crédits, des solutions pas neutres pour le porte-monnaie

Mieux gérer un budget, un compte bancaire, mesurer le coût d’un crédit ou encore identifier et éviter les arnaques, voici l’objectif de la semaine de l’éducation financière qui se déroule du 20 au 26 mars. A La Réunion, comme dans l’Hexagone, la situation financière des foyers n’est pas au beau fixe.

LH / Olivier Murat •

Difficultés de la vie, crise Covid, inflation, ces derniers mois de plus en plus de Réunionnais cherchent à améliorer leur pouvoir d’achat. Certains foyers se retrouvent financièrement pris à la gorge, un taux d’endettement trop élevé les empêchant de mener à bien leurs projets.

Pour retrouver un peu de marges de manœuvre, les offres ne manquent pas : réseaux sociaux, publicités, les offres de regroupement et de rachat de crédits connaissent un succès grandissant. Des propositions qui nécessitent tout de même de garder les pieds sur terre.

Des projets mis en péril

Stacy a un projet de construction d’une maison sur les hauteurs de la Petite-Ile. Son projet a bien failli ne pas aboutir. La mère de famille avait d’abord contracté un prêt immobilier auprès d’une banque, mais avec l’augmentation des prix des matériaux, un surplus lui a été demandé. Impossible d’en disposer, son taux d’endettement maximum autorisé ayant été atteint.

Sa solution : avoir recours au regroupement de crédits. Le surplus nécessaire pour payer l’entrepreneur lui a ainsi été accordé. Le regroupement de crédits consiste en la reprise de ses prêts par un organisme de crédit.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Le rachat de crédit, comment ça marche ? On vous l’explique dans notre dossier.

Une solution, des contreparties

Ce dernier propose ainsi un nouveau crédit avec des mensualités moins élevées, mais pas sans contreparties. Dans les cas de Stacy, son prêt voiture et son crédit consommation, rachetés également dans le cadre de ce regroupement, et qui devaient se terminer d’ici 3 à 4 ans, prendront finalement fin bien plus tard.

Certes cela pénalise là-dessus, mais au moins on a pu finir la maison et avoir un pouvoir d’achat à la fin du mois qui nous permet de vivre. Stacy, cliente d’un organisme de regroupements de crédits

Vérifier sa capacité d’endettement avant de s’engager, afin d’être sûr de pouvoir honorer le remboursement de ses prêts, est un préalable indispensable, explique Frédéric Maillot, responsable commercial d’un organisme de crédit.

Attention aux frais supplémentaires

Le rachat de crédit occasionne une baisse de ses charges mensuelles importante, mais n’est pas neutre pour le porte-monnaie. L’Institut de l’IEDOM, relais de la Banque de France dans les Outre-mer, instruit les dossiers de commission de surendettement et initie des actions de sensibilisation et de formation à la gestion auprès des particuliers.

En allongeant la durée du crédit, on augmente le coût de ce crédit. Il faut aussi faire attention au fait que ces opérations engendrent des frais nouveaux. Cela peut être des frais de prise de garantie, des frais de dossiers, des frais d’assurance. Donc, il faut regarder quel est l’impact et l’incidence de ces frais sur le coût global de l’opération. Philippe La Cognata, directeur d’agence IEDOM Réunion

L’organisme spécialisé a également l’obligation de fournir au client une fiche d’information sur laquelle figurent tous les détails, comme le fameux TEG, le Taux Effectif Global.

En 2022, 62,6% des crédits souscrits par des particuliers à La Réunion étaient des prêts personnels et des crédits à la consommation, 28% des crédits concernaient l’habitat et 9,4% d’autres crédits. Cette année-là, 1 176 dossiers de surendettement ont été déposés, contre 1 204 en 2021, soit une diminution de 2%.