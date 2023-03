Semaine de la presse et des médias : offrir aux enfants des outils pour lutter contre la désinformation

Aider à comprendre les médias, former l’esprit critique, développer l’intérêt pour l’actualité, mais aussi affronter la désinformation, la semaine de la presse et des médias dans l’école débute ce lundi 27 mars. A La Réunion, plusieurs actions de sensibilisation sont menées.

LH / Henry-Claude Elma et HR •

La 34ème édition de la semaine de la presse et des médias dans l’école débute ce lundi 27 mars, et a pour thème "l’info sur tous les fronts". Un thème qui sonne comme une évidence dans un monde aussi connecté.

En moyenne, les enfants ont leur premier téléphone à 9 ans, et sont dès lors submergés par les informations.

Des outils contre la désinformation

Des ateliers sont donc menés dans les classes des établissements scolaires de La Réunion afin de donner des outils aux élèves pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux, notamment, médias privilégiés par les jeunes pour s’informer.

Ce lundi 27 mars, la rectrice de l’Académie de La Réunion a lancé l’événement au lycée professionnel Rontaunay à Saint-Denis. Une séance d’éducation aux médias et à l’information sur le thème du complotisme y a été organisée.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Comprendre le système des médias

Cet évènement permet aux élèves d’apprendre à mieux appréhender et décrypter l’univers médiatique. Aider les jeunes, de la maternelle aux classes préparatoires, à comprendre le système des médias, former leur esprit critique et développer leur intérêt pour l’actualité ou encore apprendre à vérifier les sources et l'information, sont les objectifs de cette semaine.

Cette semaine est aussi l’occasion d’aborder les particularités du journalisme de guerre aujourd’hui par exemple, et d’évoquer les difficultés que peuvent rencontrer les journalistes dans un contexte de concentration de l’information.

Il s’agit aussi de mesurer la bataille à laquelle se livrent les différentes plateformes pour capter l’attention.