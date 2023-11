Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées : le numérique recrute

Ce lundi 20 novembre, la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées débute. Ateliers de sensibilisation, visites d’établissements, concours et bien d’autres, au total, une trentaine d’actions sont organisées sur l’île. Entretien avec la coordinatrice du PRITH, Fleur Postaire, invitée de Réunion La 1ère.

Annaëlle Dorressamy / Cécile Thomas •

La 27ème Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) débute ce lundi 20 novembre. “80% des embauches ne nécessitent pas d’aménagements particuliers”, affirme la coordinatrice du Plan Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH), Fleur Postaire. Elle était l’invitée de Réunion La Première ce lundi 20 novembre.

Le numérique, un secteur dynamique

Sur notre île, il y aurait 64 000 personnes en situation de handicap. Jusqu’au 26 novembre, divers métiers sont présentés aux personnes porteuses de handicap, notamment dans le digital.

Les métiers du numérique peuvent favoriser le distanciel, et réduire les difficultés par rapport à la mobilité. C’est aussi l’occasion de faire émerger des idées que les personnes n’auraient pas. Fleur Postaire

Formation en accessibilité numérique

Depuis cette rentrée, l’Université de La Réunion forme de futurs référents en accessibilité numérique grâce à son nouveau Diplôme Universitaire (DU). Cette formation traite des enjeux techniques, sociaux et juridiques de l’accessibilité numérique et se déroule entièrement en distanciel. Lancé en partenariat avec le FIPHFP, ce DU forme une vingtaine de participants issus de la France entière.

Baisse du nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap

Depuis 2021, le taux de chômage tout public est en baisse. Fin septembre 2023, il y avait 7 920 inscrits à Pôle Emploi dans l’île. Le nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap s’est lui aussi réduit (-4.6 % en un an).



La loi demande aux entreprises de plus de 20 salariés d'embaucher au moins 6% de travailleurs en situation de handicap. Selon le PRITH, des efforts sont faits, mais le quota n’est pas toujours atteint.



Pour y remédier, à La Réunion comme dans l’Hexagone, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées (FIPHFP) et l’Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (Agefiph) accompagnent les employeurs. Le but est de les aider à répondre à leur obligation d’emploi, en instaurant un plan d’actions pour favoriser l’insertion et le maintien en emploi.

L’année dernière, 785 jeunes en situation de handicap ont été accompagnés par les Missions Locales.

DuoDay : à la découverte des métiers

La journée du DuoDay est prévue pour ce jeudi 23 novembre. Cette journée offre l’opportunité de rencontres pour changer de regard et dépasser les préjugés.

L’année dernière, 20% des personnes qui ont participé à DuoDay ont permis d’avoir un contact avec l’employeur, que ce soit un stage, un emploi ou de l’apprentissage Fleur Postaire

Les duos se composent d’un employeur, qu’il soit du domaine public ou privé et une personne en situation de handicap. Le but est de passer une journée en immersion au sein d’un métier. Guidé par un professionnel volontaire, le candidat profite d’une découverte active des pratiques du métier choisi.



Pour le DuoDay de cette année, 438 offres de duos ont été recensées localement, ce qui représente une augmentation de 69% comparé à l’an dernier.