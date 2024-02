Seychelles : 24 professeurs de français aux côtés des enseignants seychellois pendant 2 ans

Vingt-quatre professeurs de français sont aux Seychelles, pour les deux prochaines années. Ils vont aider leurs collègues chargés d’enseigner la langue de Molière. Ils ne les remplaceront pas, mais les accompagneront et leurs proposeront de nouveaux outils pédagogiques.

Lundi, le ministre de l’Education des Seychelles, le Dr Justin Valentin et Fauzia Abdouhlhalik, spécialiste des programmes auprès de la Représentation Permanente de l'Organisation Internationale pour la Francophonie dans l'Océan Indien, ont signé le protocole d’accord pour la prise de fonctions des 24 professeurs de français bénévoles.

Cette arrivée fait suite à la demande du Président, Wavel Ramkalawan, lors d’une entrevue en septembre 2022 avec la Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo. Ils avaient évoqué la possibilité de faire venir des professeurs de français du monde entier pour épauler les enseignants seychellois, nous apprend Nation-Seychelles.

739 candidatures spontanées



Le Président de l’archipel tablait sur la venue de dix volontaires, finalement, ils sont 24 et il y avait 739 postulants. La mission, des heureux sélectionnés, est d’assister leurs homologues seychellois et de leur proposer de nouveaux outils ou de nouvelles pistes rendant les cours plus ludiques et interactifs.

L’objectif final est de sortir la langue française du carcan du simple apprentissage d’une troisième langue, après le créole et l’anglais comme l’explique Vicky Gendron, cheffe de liaison du ministère : "Dans les écoles, le français est souvent utilisé uniquement pour l'enseignement du français, tandis que l'anglais est utilisé pour d'autres matières. Le ministère a donc estimé qu'il pourrait bénéficier du soutien de l'OIF".

L’un des arrivants sera lui spécifiquement détaché à l'Institut de Formation des Enseignants des Seychelles (SITE). Un premier bilan de cette expérience pourra être effectué dans deux ans.