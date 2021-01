Solidarité : l’ACH distribue ses premiers colis alimentaires de l’année 2021

IP avec Olivier de Larichaudy •

Farine, lait, pâtes, café ou encore produits d’hygiènes… 200 colis attendent d'être distribués, à compter de ce samedi, dans les locaux de la Maison du Bonheur à Saint-François, Saint-Denis. Une trentaine de packs sera donnée aujourd’hui, les autres le seront tout au long de la semaine afin de respecter les gestes barrières.

200 colis remis aux bénéficiaires ce samedi dans les locaux de La Maison du Bonheur à Saint Denis • ©Olivier De Larichaudy

Faute de pouvoir mettre en place le traditionnel repas de début d’année, suite à la crise Covid, l’Association de Coopération Humanitaire (ACH) s’est associée à Solidarité Insaniyat pour cette action solidaire qui concerne principalement les personnes âgées de plus de 55 ans et les personnes handicapées en situation de précarité ayant des revenus mensuels inférieurs à 800 €.

Sortir de l’isolement et créer du lien social

Pour les grammounes présents ce matin interrogés par Olivier de Larichaudy de Réunion La 1ère, cette action solidaire est une aubaine. Un moment de convivialité qui les sort de leur isolement et leur permet de finir le mois avec des denrées nécessaires comme le riz ou l’huile.

i coz, i ri…c’est un ti lambians…c’est que moin lé pa tout seule…mi sorte, mi voit les gens…i arrive su la fin (du mois) comme ça ou na pu rien Rosemonde

Des actions solidaires vouées à être pérenniser

Participer davantage au mieux-être des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées, tel est l’objectif de ce partenariat qui a vocation à se pérenniser pour réduire la précarité et briser toutes formes d’exclusion à La Réunion. L’an dernier, l’ACH a distribué 2 500 colis et espère en faire autant en 2021. Solidarité Insaniyat, pour sa part, est plus ambitieuse. Le Fonds de dotation, fondé en 2015 par les grandes mosquées de l'île, souhaite passer de 3 500 colis distribués en 2020 à près de 6 000 cette année.