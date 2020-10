Somèn kréol : alon mèt’ nout kiltir en lèr !

C’est parti pour la Semaine créole, ou plutôt pour la Somèn kréol ! Jusqu'à dimanche, plusieurs manifestations culturelles sont organisées aux quatre coins de l’île pour mettre la culture créole à l’honneur. Et donc, mèt’ en lèr nout cuisine, nout lang, nout misik et nout l’artisanat !

HA avec Indranie Pétiaye •

Relancer l'économie culturelle...

Lancement de la semaine créole à Sainte-Marie

La kiltir kréol lé en lèr cette semaine ! On célèbre en effet la semaine créole. Et pour la deuxième année consécutive, la Région Réunion lance sa propre opération baptisée… la Somèn kréol, tout simplement. A partir de ce matin, et jusqu'à dimanche, plusieurs événements sont programmés à travers l'île.Au programme : expositions, ateliers théâtre, spectacles musicaux, etc. Il s’agit donc de mettre à l’honneur et de promouvoir la culture réunionnaise à travers ses différentes facettes : la musique, la littérature, la gastronomie, l’histoire et la langue créole bien sûr,… En somme, tout ce qui fait notre identité, "nout’ kissanoulé"."Notre culture métissée et notre identité plurielle constituent le socle de notre vivre ensemble, déclare Didier Robert. Ce sont aussi de véritables points de repère et des atouts pour la période de reconstruction collective qui est engagée aujourd’hui".Dans le contexte de crise qui frappe particulièrement les secteurs de la culture et de l’événementiel, la collectivité fait part de sa volonté de relancer l’économie culturelle. Au-delà du panel d’aides déployées pour soutenir les artistes et la filière, l’objectif est de maintenir avec toutes les adaptations nécessaires les temps forts culturels portés par l’institution.C'est à la médiathèque de Sainte-Marie que démarre cette Somène kréol. La langue est au coeur de l'événement, comme le détaille notre journaliste Jean-Régis Ramsamy.

Mercredi 21 octobre 2020 - Médiathèque de Sainte-Marie de 9h à 19h

©Indranie Pétiaye

©Indranie Petiaye

Le thème de la journée : Nout lang kozé, nout lékritir, sa mèm nout richesse !Plusieurs auteurs de La Réunion, des écrivains, des poètes viendront présenter leurs ouvrages, les dédicacer et échanger avec le public sur la littérature réunionnaise.L’Association Nouvelle République des Jeunes proposera durant toute la journée des actions autour de la cuisine réunionnaise destinée aux jeunes mais aussi au tout public, autour de la sortie de son ouvrage « Larg la sauce ».Au programme, deux expositions sur les "passeurs de traditions" et les "lieux du maronage" mais aussi plusieurs ateliers mais aussi des prestations musicales.Les ateliers, expositions et débats tourneront autour de la place du patrimoine tamoul dans la culture réunionnaise.Une place importante sera consacrée à la tisanerie, aux objets lontan et aux instruments de musique du maloya. Un plateau musicale est également annoncé.Au programme, des expositions et notamment un hommage à RaPhaël Folio, guide touristique passioné de l’histoire réunionnaise et mémoire de Salazie, mais aussi des ateliers, des spectacles musicaux, et la présentation de contes créoles.