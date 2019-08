Mercedes Chillon avec Jean-Marc Collienne - Publié le 23/08/2019 à 15:15

Jean-François Bègue est photographe. Depuis une dizaine d’années, il photographie le Piton de la Fournaise sous toutes ses coutures, toutes ses lumières… Il est même devenu ambassadeur d’une grande marque d’appareils japonais.

Le palmarès de Jean-François Bègue s’écrit en lettres de feu. Depuis douze ans, il est de toutes les éruptions du Piton de la Fournaise.

Douze ans seulement que cet enfant de la Plaine des Cafres pratique assidûment la photographie.

" Là, on est au sommet du Piton du Tremblet et on découvre loin, les coulées dans les grandes pentes. Si on regarde bien, on est quasiment au front de coulée qui n'a pas beaucoup avancé depuis deux jours, à 400 m dans la végétation un peu figée. Là on voit deux bouches éruptives, relativement actives et 1234 coulées qui se divisent en plusieurs bras. "