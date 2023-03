Suite à des tensions sur le réseau, EDF procède à des coupures de courant dans le Sud

Une météo nuageuse sur l'île ce lundi après-midi a entraîné une baisse de la production d'électricité, déjà contrainte. A l'heure du pic de consommation cette fin de journée de lundi, EDF a procédé à de courtes coupures de courant dans le sud de La Réunion.

EDF Réunion a annoncé ce lundi 20 mars des délestages sur le réseau électrique de l'île. De 15h à 23h, "la météo du système électrique sera rouge", informe le distributeur. Conséquence, des coupures de courte durée et localisées seront réalisées, "pour garantir l’équilibre du réseau entre l’offre et la demande d’électricité".

Elles concernent plus particulièrement les communes des Avirons, de l'Etang-Salé et de Saint-Louis entre 15h et 17h. Mais ce sont seulement quelques centaines de foyers sur ces trois communes qui ont été impactées.

Baisse de production et pic de consommation

EDF réitère également son invitation à modérer la consommation d'électricité dans les prochains jours, en adoptant des gestes simples d'économie d'énergie.

La production d'électricité est contrainte depuis vendredi dernier. D'un côté, un incident technique dans l'une des unités de production, de l'autre, l'arrêt de la centrale thermique du Gol, les agents étant en grève contre la réforme des retraites depuis vendredi. Mais ce lundi en début d'après-midi, il a aussi fallu faire avec une masse nuageuse, qui a provoqué la baisse d'énergie solaire sur l'île, d'où la tension sur le réseau.

Pas de coupure nocturne si la population joue le jeu

Ce lundi soir, il ne devrait plus y avoir de coupures de courant, selon EDF, en tout cas si la population joue le jeu de l'économie d'énergie.

"Nous appelons les Réunionnais à décaler l'usage de l'électricité et éviter les consommations entre 18h et 20h", demande François Fink, parmi d'autres gestes simples à adopter.

Quelques gestes simples pour modérer sa consommation d'électricité :