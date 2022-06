Suivez la messe du "Jour du Seigneur" célébrée depuis l’église de Notre-Dame-de-la-Trinité à Saint-Denis dimanche 19 juin à 13h10

Chaque année, "Le Jour du Seigneur" propose une messe en Outre-mer : Saint-Denis accueille cette année les équipes de France 2 pour une célébration reflétant la ferveur des catholiques de La Réunion.

L'église Notre-Dame-de-la-Trinité à Saint-Denis accueille ce dimanche une messe solennelle présidée par Mgr Gilbert Aubry et concélébrée par les curés de la paroisse : Père Augustin Tsikivy et Père Brice Bouetoumoussa. Sébastien Merion, diacre de la paroisse se joint à eux pour cette célébration.

C’est une messe chantée avec la participation de la chorale de la Trinité, dirigée par le chef de chœur William Cadet, qui sera proposée aux fidèles.

Cette célébration sera l’occasion de découvrir une paroisse vivante et multiculturelle de La Réunion. Notre-Dame-de-la-Trinité porte une attention toute particulière aux jeunes à travers le mouvement des MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes)

Notre-Dame-de-la-Trinité • ©Réunion la 1ère

Une église témoin de l'histoire

Bénie par Monseigneur Georges Guibert en décembre 1961, la chapelle a été totalement détruite, trois mois plus tard, par le cyclone “Jenny”. Une deuxième chapelle est alors construite.

Notre-Dame-de-la-Trinité est consacrée par Monseigneur Guibert en 1966. Elle est en forme de paille-en-queue et sa statue de la Vierge a été créée par l'artiste réunionnais Maurice Chauche. Haut lieu de pèlerinage, l’église a notamment été le témoin de la visite du souverain pontife Jean-Paul II en mai 1989.

Elle a été entièrement rénovée en 2020.

Une collaboration France 2 Réunion la 1ère

La captation et la diffusion de la messe du "Jour du Seigneur" - émission hebdomadaire de France 2 - est effectuée par les équipes dévolues à ce programme renommé du service public. Réunion la 1ère met à disposition ses équipes et ses moyens techniques pour cet office où plus de 600 fidèles sont attendus.

Une messe à voir sur Réunion la 1ère, dimanche 19 juin à 13h10. Mais également sur France 2 et la RTBF.