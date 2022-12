Sur le littoral réunionnais, que pêcher, où et comment ? La DMSOI rappelle les règles

Alors que les vacances d'été austral ont bien démarré, et qu'elles seront peut-être propices à la pêche en famille, la Direction de la Mer Sud Océan Indien (DMSOI) rappelle les bonnes pratiques autour de la pêche de loisir depuis le rivage.

Réunion La 1ère •

La DMSOI estime à 40 000 le nombre de Réunionnais qui pratiquent la pêche de loisir en mer. Mais c'est concernant la pêche depuis le bord qu'elle rappelle aujourd'hui les réglementations en vigueur. Comment pêcher ? Où pêcher ? Et que pêcher ? Les réponses ci-dessous.

Uniquement les lignes, cannes, et épuisettes autorisées

La réglementation limite les engins autorisés pour la pêche de loisir depuis le bord. Seules des lignes, à main ou montées sur une canne, avec ou sans moulinet, ainsi que des épuisettes sont autorisées.

L’utilisation d’engins plus sophistiqués, comme les canons de pêche, les drones aériens ou marins, les filets (à l’exception de la pêche au capucin du 1er février au 30 avril) ou les bouées, est interdite. Ces matériels pourront être saisis en cas d’utilisation.

Des espaces interdits comme la réserve marine, les ports, ou le périmètre de la route du littoral

La Réunion compte plus de 200 km de côtes, largement de quoi trouver un petit coin tranquille pour installer sa canne. Certaines zones ne sont cependant pas ouvertes aux activités de pêche du bord, pour des raisons de sécurité ou de protection de l’environnement :

• Le périmètre de la route du littoral, de la mare Coton à La Possession à l’embouchure de la rivière Saint-Denis, n’est pas accessible.

• Dans le périmètre de la réserve marine, du Cap La Houssaye au gouffre de l’Etang Salé seules les zones rocheuses et les plages de sable noir sont autorisées, en dehors des zones de récifs coralliens, et la pêche de loisir est interdite la nuit. Des activités dites de pêche traditionnelle dans le lagon sont soumises à autorisation et réglementations particulières qui seront prochainement rappelées.

• Dans les lagons hors réserve, la pêche est autorisée avec une gaulette (canne sans moulinet) sur les zones sableuses et à moins de 25 mètres du rivage.

• Dans la réserve de pêche de Sainte-Rose, seule la pêche à la ligne depuis le rivage est autorisée.

• Dans les ports et les chenaux d’accès aux ports, le principe est l’interdiction des activités de pêche, pour des raisons évidentes de sécurité et de salubrité. Les autorités portuaires peuvent toutefois ménager des espaces où la pêche à la gaulette peut être autorisée.

Une pêche en quantité raisonnable, et pas de poisson de moins de 10cm

Les produits de la pêche de loisir sont destinés à la consommation du pêcheur et de sa famille. Les prélèvements doivent donc demeurer raisonnables et quelques poissons suffisent à préparer un bon cari ou un barbecue.

Toute vente est strictement interdite, de même que tout achat de produits issus de la pêche de loisir. Afin d’éviter la vente, les produits de la pêche de loisir doivent être marqués, en coupant une partie de la nageoire caudale, dès leur capture.

La réglementation limite les captures dans le périmètre de la réserve nationale marine à 5 kg par jour et par pêcheur et les soumet à déclaration auprès des autorités.

Les poissons trop petits (moins de 10 cm) doivent être remis à l’eau.

Certaines espèces sont interdites à la pêche en raison de leur dangerosité (bouftangue, poisson pierre, rascasse volante).

La pêche des coquillages (burgots, bénitiers, oursins) n’est pas autorisée à La Réunion, à l’exception des moules de plus de 4 cm de longueur.

Un pêcheur soucieux de l'environnement ramasse ses déchets et respecte les espèces menacées

Un sondage auprès des pêcheurs de loisir avait montré en 2021 que 84 % d’entre eux reconnaissent qu’« il y a des déchets issus de la pêche abandonnés sur les sites ou abords des lieux de pêche ». Il revient à chaque pêcheur de laisser la nature plus propre et d’éviter d’abandonner des matériaux nocifs pour l’environnement et l’image de La Réunion (sacs plastiques, plomb, fils, viscères).

Le bon pêcheur de loisir se doit aussi de comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins et notamment la sensibilité aux prélèvements de certaines espèces menacées à l’échelle locale ou mondiale ou jouant un rôle important dans la nature (grande raie guitare, poisson perroquet, mérous, requin marteau, holothuries…).

Houle, chutes... attention dangers : 4 morts sur le littoral en 2022

Enfin, le littoral réunionnais présente des risques pour les pêcheurs de loisir : houle, chutes dans les rochers, accidents avec les hameçons… Depuis début 2022, 4 décès par chute à la mer sur le littoral réunionnais sont à déplorer.

Quelques règles de prudence s’imposent : suivre l’évolution de la météo, se tenir à l’écart des zones dangereuses (zone de déferlement, escarpements), avertir un proche du lieu et de la durée de la sortie, alerter immédiatement le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en cas d’accident, en composant le 196.

Des verbalisations et confiscations en cas de non-respect de la réglementation

Le non-respect de la réglementation peut entraîner une verbalisation et la confiscation des engins utilisés voire du véhicule. Face à la pêche illégale, nous sommes tous responsables : pêcher avec un engin non autorisé ou dans une zone interdite, vendre et acheter en connaissance de cause des produits issus de la pêche de loisir sont des délits passibles de 22 500 € d’amende.

Pour mieux connaître la réglementation en matière de pêche maritime de loisir, les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation en vigueur avant toute sortie de pêche, sur le site internet de la Direction de la mer sud océan Indien (DMSOI).

Site internet: www.dm.sud-ocean-indien.developpement-durable.gouv.fr

Contact : +262 262 42 05 50