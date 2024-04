Syndicats enseignants et parents d'élèves de La Réunion disent "non" à un nouveau calendrier scolaire 2025

Le calendrier scolaire 2025 risque de changer à La Réunion. Les vacances du mois de mai pourraient être amputées d'une semaine. Elle devrait être déplacée en juillet-août ou en décembre-janvier.

Cette réforme concerne à l’origine les lycées professionnels puisque les épreuves anticipées du baccalauréat ont été avancées de juin à mai. Mais si le calendrier est validé, il s’appliquera à l’ensemble des établissements scolaires du premier et du second degré.

Pour Elise Dinnat, représentante du syndicat des enseignants UNSA, remanier le calendrier scolaire maintenant est une mauvaise idée. À l’issue d’une réunion entre syndicats et rectorat, plusieurs pistes ont été évoquées.

Soit on laisse comme c'est et les épreuves tomberont pendant les vacances mais c'est très compliqué techniquement. Soit on diminue d'une semaine les vacances de quinze jours, et cette semaine-là on la met en janvier, en août ou même pendant le pont de l'ascension. Soit on les décale d'une semaine, du 24 avril à peu près jusqu'au 11 mai, puisque les épreuves commenceront le 12 mai.