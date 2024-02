Tampon : des caméras plus performantes pour surveiller les cimetières

Partager :

Les actes de vol et de vandalisme continuent de se multiplier dans les cimetières du Tampon. Celui de Terrain Fleury, déjà sous vidéo surveillance va être bientôt équipé de caméras plus performantes qui détectent les plaques minéralogiques et identifient les voleurs.

Michelle Bertil / Patrick Smith •

Des tombes vandalisées, profanées, des fleurs, du marbre, des croix et des barrières volatilisés, même l’arroseur électronique n'a pas été épargné, les cimetières ne sont plus des lieux tranquilles. Une fois les grilles fermées, des individus se livrent à des actes de maveillance. La Mairie du Tampon a décidé de mettre un terme une bonne fois pour toutes à ces pratiques irrespectueuses et insultantes pour les défunts et les vivants. Des caméras plus performantes pour les cimetières de la commune Le cimetière de Terrain Fleury actuellement sous vidéosurveillance, va être équipé de caméras de vidéo-protection, beaucoup plus performantes. Lecture de plaques minéralogiques, vision nocturne, zooms sur les visages, l'identification des voleurs et malfaiteurs sera possible. Caméra de vidéo-surveillance bientôt dans le cimetière de Terrain Fleury. • ©Laurent Josse Pour Thersien Sautron, en plein nettoyage de la tombe familiale " je pense que c’est bien, il y aura moins de vandalisme, l’autre fois quand je suis venu, il y avait plein de croix cassées au milieu". La ville du Tampon a prévu une centaine d'appareils pour surveiller le Parc des Palmiers à Trois-Mares, le Belvédère de Bois Court , et les cimetières de Bras de Pontho et de la Plaine des Cafres. Les columbariums vandalisés Dans les columbariums aménagés sur la commune, les urnes disparaissent aussi des niches. Le chef de Projet Anthony Chaukon explique qu'il ne s'agit pas à proprement parlé de vols, mais lors de conflits familiaux, "les membres se déchirent en vandalisant les cendres des défunts". La mairie, a installé de nouveaux columbariums sur son territoire, les trois cimetières sont en mesure d'accueillir prés de 500 urnes aujoud'hui. Un aménagement qui a couté plus de 168 000 euros pris sur les fonds communaux.

