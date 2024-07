1 600 jeunes réunis par la Ligue réunionnaise de football pour une journée vacances au Tampon

En ce premier week-end des vacances scolaires de juillet, le complexe sportif Roger Bénard de la Pointe au Tampon a fait le plein : plus de 1 600 marmailles, footballeurs dans la catégorie U8-U9 (8-9 ans), ont été invités à participer à la "Journée vacances Foot Première".

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

1 600 marmay de toute l'île ont été réunis par la Ligue de football au Tampon, pour leur grand rendez-vous annuel. • ©Réunion la 1ère

Traditionnellement organisé en tout début de vacances scolaires par la Ligue réunionnaise de football, l'événement a aussi réuni les encadrants de ces marmailles, et leurs parents. Soit au total "entre 3 500 et 4 000 personnes présentes aujourd'hui", selon Dominique Goumane, le directeur de la Ligue de football de La Réunion.

"C'est la plus grosse manifestation de marmailles de la Ligue, avec 1 669 enfants inscrits, 247 équipes présentes", venus de toute l'île, renchérit-il.

Au programme, du football bien sûr, pour ces marmailles bien inspirés en cette période d'Euro et au lendemain d'une qualification des Bleus en demi-finale, mais aussi divers ateliers autour de thèmes plus larges, comme des quizzes sur la citoyenneté ou le cyber-harcèlement.

Car au-delà de détecter d'éventuels jeunes talents, ce type d'événements a une réelle vocation éducative, souligne le directeur de la Ligue. Comment ? En transmettant "les valeurs immatérielles de respect, de fair-play, de camaraderie, de solidarité" véhiculées par ce sport collectif, dit Dominique Goumane.

"Le football en France est aujourd'hui le troisième lieu d'éducation après l'école et la famille. 6 enfants sur 10 passent par un club de foot, filles ou garçons. On a ce devoir de proposer la pratique pure du football, mais surtout, sur cette catégorie d'âge, de former ou d'émanciper la jeunesse de demain"