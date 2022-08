La Plaine des Cafres fête les pommes de terre ce week-end

Ce week-end, a lieu la fête de la pomme de terre à la Plaine des Cafres, sur le site de Miel Vert.

Céline Latchimy avec Loïs Mussard •

Plusieurs variétés de pommes de terre sont cultivées à La Réunion. Des petites, des moyennes, des grosses, allongées ou encore arrondies, ce week-end, les pommes de terre péï s’exposent sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres.

Un retour en force pour les producteurs

Les fameuses pépites dorées se découvrent aussi sous des aspects naturellement colorés. De quoi combler, petits et grands, gourmands et gourmets qui l’apprécient. Elle se cuisine de plusieurs façons. Françoise, elle, la préfère au four, "pour faire des gratins" et faire plaisir aux enfants confie la maman. Pour Henri-Paul, ce sera plutôt "dans un cari, avec un bout’ rôti" alors que pour la petite Alice, la pomme de terre est synonyme de raclette.

Les consommateurs et les agriculteurs avaient hâte de se retrouver. La quinzaine de producteurs de pommes de terre de la Plaine des Cafres ont mis le paquet pour cette édition. "Même avec les difficultés des cyclones, nous la pu remonte la pente et revenir en force" confie l’un d’eux.

La pomme de terre en fête sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres • ©Loïs Mussard

Des pommes de terre en quantité

Des produits de qualité, en quantité. Les prix affichés étaient entre 1 à 3 euros, en fonction de la variété de pommes de terre. Tous les ingrédients sont réunis pour séduire un public connaisseur. Le lieu s’y prêtant forcément, puisque "le Tampon, c’est la capitale de la pomme de terre parce que 90 % des pommes de terre sont produites à la Plaine des Cafres" explique André Thien Ah Koon, le maire de la ville.

Un grenier qui ouvre les vannes jusqu’à dimanche soir. Objectif : écouler plus de 50 tonnes de pommes de terre, en l’espace d’un week-end.

Le reportage de Réunion La 1ère :